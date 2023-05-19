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Саудовская Аравия предложила создать секретариат группы «Россия – Исламский мир»
Создать секретариат Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» предложил член Консультативного совета Королевства Саудовская Аравия Хани бин Юсуф Хашогджи на заседании в Казани.
«Предлагаем создать секретариат этой организации, которая имела бы постоянную штаб-квартиру и финансирование под руководством стран – ее членов. И выбрать освобожденного генерального секретаря, чьи функции и полномочия будут определены Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и его заместителем», – сказал представитель Саудовской Аравии.
После создания такого секретариата необходимо будет сформировать постоянно действующие органы – комитеты, добавил он.
«Мы уверены в том, что на нас возложена огромная ответственность по распространению традиционных духовно-нравственных ценностей. Это характерно для России и стран Исламского мира», – подчеркнул Хани бин Юсуф Хашогджи.
Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» создана в 2006 году и выступает совещательным органом, способствующим расширению сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. Председателем группы является Рустам Минниханов.
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