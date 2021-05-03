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Ру Тат
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3 мая 2021  05:10

Саудовская Аравия откроет границы для российских туристов

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С 17 мая россияне смогут отправиться в Саудовскую Аравию — страна откроет границы и снимет ограничения на поездки за рубеж для своих подданных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.
«С 01.00 по местному времени  17 мая 2021 года отменяются ограничения на поездки подданных, а также открываются водное, сухопутное и воздушное сообщение [с другими странами]», — сообщили в ведомстве.
Под послабления среди подданных Саудовской Аравии попадают лишь те, кто уже перенес коронавирус более месяца назад, вакцинировался, а также лица младше 18 лет, имеющие страховой медполис, который покроет расходы на лечение за рубежом.
Прибывшие в страну туристы должны будут пройти двухнедельный карантин.

саудовская аравия коронавирус
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