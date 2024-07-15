Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС из-за России

В Саудовской Аравии обсуждается возможность распродажи долговых бумаг Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

Минфин Саудовской Аравии не поддерживает эту идею, однако сам факт того, что этот вопрос был поднят, может стать сигналом для Запада для соблюдения норм международного права.

В издании отметили, что Эр-Рияд является крупнейшим держателем государственного долга Вашингтона. Кроме того, принятое решение по этому вопросу сможет побудить другие страны Персидского залива сделать так же.

«Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны, — отметили в агентстве. — Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45».

Страны Большой семерки хотят конфисковать и присвоить российские активы на сумму около 300 млрд долларов.