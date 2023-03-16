Саудовская Аравия и Иран договорились о ненападении

Иран и Саудовская Аравия договорились не вступать в военное противостояние друг с другом и отказаться от разведывательной деятельности, направленной против двух стран. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Обе страны взяли на себя обязательство в области обороны и безопасности, чтобы избежать военной агрессии против друг друга и осуществления разведывательной деятельности», – приводятся слова чиновника из Саудовско Аравии.

Он также заявил, что страны пришли к общему пониманию по решению конфликта в Йемене. Подробности договоренностей источник телеканала не раскрыл, но отметил, что проблему восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе стороны не обсуждали. Саудовская Аравия также пообещала не предоставлять свою территорию третьим странам для нападения на Иран.

Напомним, Саудовская Аравия и ряд других арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Ираном после того, как саудовские власти в январе 2016 года исполнили смертный приговор в отношении шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. За этой казнью последовали разгром посольства Саудовской Аравии в Тегеране и нападение на генконсульство королевства в иранском Мешхеде. Напряжение между двумя странами усугубилось еще и тем, что, будучи соперниками в регионе, они поддерживают разные силы в военных конфликтах в Сирии и Йемене.