Шатов о Кварацхелии: «У него фанатизм, преданность профессии»

Экс-полузащитник «Рубина» Олег Шатов в интервью на подкасте Федора Смолова поделился воспоминаниями о взаимоотношениях с Хвичей Кварацхелией.

Футболисты выступали вместе за казанский клуб в сезоне 2020/21.

«То, что были видны его сумасшедшие индивидуальные качества, да. То, что обыгрывал двоих или троих, да. Но я тогда был игроком. Меня порой раздражало, он не играл на команду. Мне приходилось бежать назад и так далее. Но само его качество, это ведь дриблинг на скорости, самое сложное в футболе.

Меня подкупило, что молодой футболист с такими качествами настолько любит футбол. Вот он на поле выходит, жонглирует, что-то делает, ты с поля уходишь, а он остается и делает.

Я последние полгода жил на базе, а он всегда жил там. У них одно время с Зурико была комната, потом он один, то в зале, то в бане, то на поле. Ты же видишь только тренировку от футболиста, а я его там видел чуть больше, еще и за пределами футбола. Вот фанатизм какой-то у него, такая преданность профессии, плюс, бесспорно, талант, ну и, наверное, правильно, футбольный агент», – сказал Шатов.

Ныне Кварацхелия выступает за французский «ПСЖ».