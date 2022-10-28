Сатирик Мар. Салим собрал татар, башкир и русских на вечере дружбы народов в Москве

Накануне в библиотеке Татарского культурного центра Москвы популярный башкирский поэт, сатирик, журналист Мар. Салим провел вечер дружбы народов. На творческой встрече собрались гости из Татарстана, Башкирии, Мордовии и жители столицы. Писатель напомнил собравшимся о важности прочных и дружественных соседских отношений.

«Я не приемлю конфликты между соседними народами. Ну мы на примере России и Украины это видим, хотя это братские народы! Вот что будет, если не будет у нас дуслык (дружбы). Мне очень больно, как сатирику, об этом говорить», — признался он.

В неформальной обстановке поэт пообщался с гостями, работниками Татарского культурного центра, рассказал о своих книгах, поделился фотографиями из личного архива и прочел несколько своих стихотворений. Для присутствующих также подготовили несколько красочных презентаций о жизни поэта, его работах, друзьях и соратниках. На последних Салимов особенно заострил внимание, отметив, что каждый с кем он работал, совместно занимался творчеством или плотно общался, по-своему близок его сердцу. Среди выдающихся друзей и знакомых российский сатирик Михаил Задорнов, народные поэты Башкортостана Назар Наджми, Марат Каримов, Ангам Атнабаев, писатель и ветеран Великой Отечественной войны Ямиль Мустафин, известный российский политик, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и многие другие.

Фото: © Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

Салимов обратил внимание на то, что у башкир и татар очень много общих тем в поэзии, писателей, пишущих на обоих языках, любимых ими деятелей культуры и искусства.

«Это очень здорово, что тут присутствуют и башкиры, и татары, и русские. Ведь именно поэтому это и называется вечер дружбы народов», — сказал он.

Поддержать писателя и пообщаться с представителями других народов приехали его читатели, коллеги и его близкий друг, физик, доктор физико-математических наук, писатель-фантаст Иван Белогорохов. Главный научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт», член московского пресс-клуба Виктор Никеров вручил сатирику сборник, где перечислены биографии выдающихся личностей мира. В новое издание вместе с Президентом России Владимиром Путиным, американским лидером Джо Байденом попал и сам Мар. Салим.

Фото: © Сайфиева Дарья / «Татар-информ»

Он также посвятил большую часть вечера воспоминаниям о великом башкирском поэте, писателе и драматурге, лауреате Ленинской и Государственной премий СССР Мустае Кариме (при рождении — Мустафа Сафич Каримов), который занял особое место в жизни и творчестве Салимова.

«Мустафа Карим был великим человеком и очень добрым, с юмором и жил очень скромно, в обычной квартире, очень любил свое дело, книги», — вспоминает сатирик.

В мероприятии также приняла участие сноха покойного драматурга (супруга его сына Ильгиза) Назифа Каримова, которая тоже пишет книги. Она прочла несколько стихотворений из своего нового произведения для детей «Офык артында сер бар» («Тайна за горизонтом»).

Супруга сына драматурга Мустая Карима (Ильгиза) Назифа Каримова Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Вечер завершился ярким выступлением заслуженного работника культуры Мордовии, вокалистки Нурджихан Симаевой, которая исполнила песню на татарском языке.

Фото: © Дарья Cайфиева / «Татар-информ»

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Марсель Салимов (псевдоним Мар. Салим) родился 3 января 1949 года в деревне Саит-Курзя Бураевского района Башкирской АССР. Окончил с отличием два вуза: Башкирский государственный университет (специальность «филолог») и Свердловскую высшую партийную школу по направлению «Политология». Был офицером Советской армии, служил в Северной группе войск (Польша, 1971–1973). Автор более 40 книг, изданных в Москве, Уфе, Казани, Чебоксарах, Симферополе и Лондоне на русском, башкирском, татарском, чувашском, болгарском и английском языках, а также первого в истории литературы народов России сатирического двухтомника «Пересмешник». Его произведения были переведены уже на полсотни языков и опубликованы не только в отечественных, но и в зарубежных изданиях. Салимов, используя эффективные приемы жанра сатиры и юмора, поднимает актуальные проблемы современной жизни.