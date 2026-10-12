Сати Казанова впервые представила в Казани «Симфонию Пуран» с оркестром

Сегодня, 12 октября, в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала состоялся концерт музыкального проекта SATI ETHNICA «Симфония Пуран» Сати Казановой.

Масштабная оркестровая программа с участием более 50 музыкантов, симфонического оркестра театра и детского хора Академии Игоря Крутого в Казани стала прологом II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ», который пройдет в столице Татарстана с 14 по 17 октября.

Впервые самобытные этнические композиции и сакральные мантры прозвучали в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Данияра Соколова. Оркестровые аранжировки придали древним сюжетам индийских Пуран новое измерение, сохранив философию и атмосферу проекта.

Программа из 15 композиций соединила древние сюжеты индийских Пуран, суфийские притчи и адыгские сказания. Оркестровые аранжировки сохранили философию проекта, придав ей новое звучание.

Перед началом концерта основательница SATI ETHNICA – певица Сати Казанова рассказала, что «Симфония Пуран» началась с личной истории любви к Индии, но переросла в нечто большее.

«Любовь – это единственный двигатель, который может вечно нас наполнять и двигать. Всё остальное имеет ограничения, лимиты. Это не просто концерт, а музыкально-повествовательное полотно, где истории из древних Пуран, суфийские притчи и сказания адыгского народа переплетаются в единое путешествие. Я верю, что многие истории глубоко тронут сердце, и после концерта захочется обнять родителей, позвонить близким, сказать, как мы их любим», – подчеркнула артистка.

По ее словам, музыка – это «язык Бога, а значит, язык любви», который действует напрямую через сердце, в отличие от дипломатии, обращенной к уму.

Говоря о сходстве культур России и Индии, Сати Казанова заметила: «Схожего между культурами, менталитетом и пониманием жизни между Россией и Индией гораздо больше, чем мы могли бы представить. Особенно это касается Татарстана, Кавказа, тех народов, которые сохранили семейственность, традиции. И у нас на Кавказе, и в Татарстане говорят, что гость важен, гость приравнивается к посланнику от Бога».

О духовной и культурной связи двух стран говорил и Генеральный консул Республики Индия в Казани Джейсундхар Д. Он отметил, что духовный язык индийской культуры и связи между народами России и Индии имеют многовековую историю. «Пурана – это бесконечное, безвременное послание, которое существовало всегда и для всех. Через новые истории мы рассказываем людям, чтобы им был понятен сегодняшний день», – сказал он.

Генконсул напомнил, что в 2018 году вместе с Сати Казановой в Москве был реализован совместный проект – съемки индийских песен на Красной площади. «Между нашими людьми всегда существовала духовная связь, и она будет продолжаться», – подчеркнул он.

По словам дипломата, культурные контакты неразрывно связаны с экономикой и политикой. «В основе политики и экономики – люди. Если между людьми есть хорошая связь, это проявляется и в других сферах. За последние 12 месяцев Премьер-министр [Нарендра] Моди и Президент [Владимир] Путин встречались три раза, планируются новые встречи. Контакты идут на уровне министров иностранных дел, обороны, финансов», – объяснил он.

Комментируя значение концерта, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, председатель организационного комитета форума «ТАЙМ» Талия Минуллина подчеркнула, что Россия и Индия переживают новую волну стратегического партнерства, а Татарстан находится в авангарде этих событий.

«Совершенно верно, сегодняшний концерт – это пролог к форуму, который настраивает на дальнейшие дипломатические отношения и совместные проекты. Сати Казанова – партнер этого большого международного события. Она представит публике уникальную этническую программу, имеющую непосредственное отношение к Индии. Получился очень интересный ансамбль, который, я уверена, порадует зрителя», – заметила Минуллина.

Она напомнила: «В следующие дни начнутся промышленные экскурсии, B2B-переговоры, несколько сотен индийских компаний посетят наши особые экономические зоны и предприятия, чтобы наладить сотрудничество в разных отраслях – от IT и фармацевтики до спорта. У нас пройдет матч по крикету, шахматный турнир. Масса мероприятий, направленных на сближение российского и индийского сотрудничества. Я уверена, что это будет очень полезно для нашей экономики, тем более в такой сложной турбулентной среде».