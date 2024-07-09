Шатер Татарстана стал лучшим среди 14 регионов ПФО на молодежном форуме

фото: Минмолодежи РТ

72 делегата представили Татарстан на молодёжном форуме «Метеор» в Нижегородской области. Причем они смогли отличиться среди 1,2 тыс. человек со всей страны. Отметим, что цель данного форума — помочь в самореализации молодёжи и в реализации целей национального проекта «Образование».

Как сообщает Минмолодежи РТ, все регионы-участники представили шатры делегаций. Внутри и снаружи их оформили с учётом культурной и национальной идентичности региона. В шатре Татарстана показали национальную кухню и культурные особенности региона. Интересно, что гости фестиваля сразу почувствовали уют в этом шатре и заходили туда как домой. В итоге шатер РТ признали лучшим.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что делегация республики всегда яркая, динамичная, их видно издалека. Он также напомнил, что до этого вместе с коллегами из Башкортостана Татарстан провел в Нижегородской области Сабантуй и в рамках грантового конкурса привлекли в республику около 800 тыс. рублей.

«Также насчитывается более 10 личных побед участников. Подготовка к форуму началась задолго до фестиваля, партнером в организации и подготовки делегации выступила наша молодежная организация — Академия творческой молодежи, участники смогли показать себя и представить Татарстан на достойном уровне», — отметил спикер.

По итогам грантового конкурса Василиса Красикова выиграла 135 тыс. рублей на свой проект «Квест-бокс «В Стране невыученных уроков», Саима Шагиахметова получила 160 тыс. рублей на проект «#Играйснами», Гузель Бахитова и Виктория Волкова получили 290 тыс. рублей на проект «Дамба — нить поколений». Также Гузель Бахитова вошла в топ-3 самых активных участников форума. В конкурсе от телеканала «Волга24» и телеграм-канала молодежных и общественных проектов ПФО «PRIFO» выиграла Веста Хобер 200 тыс. рублей.

Как позже рассказала Шагиахметова, она захотела поучаствовать в форуме, чтобы стать частью делегации и вместе с командой показать свою республику на достойном уровне. Также для нее это стало отличной возможностью реализовать свои проекты и идеи и получить грантовую поддержку.

По итогам образовательной программы, фестивалей, выставок делегаты Республики Татарстан показали достойные результаты в 12 направлениях:

— 1 место: Конкурс молодых художников, номинация «классическая и традиционная живопись» (непрофессиональные художники) — Дарья Селезнёва;

— 1 место: Фестиваль диджеинга — Евгений Мухамадиев;

— 1 место: Квиз «Навыки будущего» (Карьерный квиз от проекта «Профразвитие» и Центра компетенций ННГУ им. Н.И. Лобачевского) — команда Татарстана;

— 1 место: Интерактивный квиз от программы «Госстарт» — команда Татарстана;

— 1 место: Деловая игра от Волго-Вятского Главного Управления Банка России — команда Татарстана;

— 2 место: Турнир по киберспорту по дисциплине «Tekken 8» — Игорь Калантаев;

— 2 место: Конкурс короткометражных фильмов — Кристина Курдюмова;

— 2 место: Конкурс молодых авторов поэзии и прозы (номинация-проза) — Нургуль Сансызбаева;

— 2 место: Конкурс арт-объектов — Тимур Микулишна;

— 2 место: Квиз от Российского общества «Знание»: «Достижения России» — команда Татарстана;

— 2 место: Квиз «Финансовый дебют» (Второй этап всероссийской «Мои финансы») — команда Татарстана;

— 3 место: Чемпионат «Весёлые скачки» — Рустем Салахутдинов.

Организаторами форума «Метеор» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО, Минмол Нижегородской области и Молодёжный центр «Высота».