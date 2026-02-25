«Шатер Рамадана» проведет Вечер Татарстана в Москве, где соберет более 400 гостей

Фото: © rais.tatarstan.ru

Традиционный Вечер Республики Татарстан в рамках культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана» в этом году в Москве пройдет 12 марта. Об этом «Татар-информу» сообщили в Полпредстве республики в России.

На мероприятие приглашены более 400 гостей. Среди них – известные политики, представители духовенства, врачи и ученые, дипломаты, делегации республик России и стран СНГ, военачальники, Герои России, участники специальной военной операции с семьями, а также деятели культуры, искусства и спортсмены.

Ежегодно Вечер Татарстана посещают послы различных государств и представители более 30 дипломатических миссий.

Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации проводит такие вечера в рамках проекта с 2010 года. В этом году программу приурочили к присвоению Казани почетного звания культурной столицы исламского мира. Культурную часть традиционно готовит Министерство культуры Республики Татарстан.