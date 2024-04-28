Шашлык на майские: врач назвала все за и против любимого лакомства отдыхающих

Заведующая гастроэнтерологическим отделением РКБ Альфия Одинцова считает, что лучше выбрать дачные шампуры, а не домашнюю сковородку

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За» №1: Шашлык полезнее, чем жареное на сковороде мясо

Если выбирать, пожарить мясо дома или сделать это на мангале, – ответ очевиден, уверена заведующая гастроэнтерологическим отделением Республиканской клинической больницы Альфия Одинцова. – Лучше выбрать дачные шампуры, а не домашнюю сковородку.

«Шашлык – это запеченное мясо. Оно гораздо полезнее, чем приготовленное на сковородке, пожаренное», – отметила врач.

Нередко противники шашлыка говорят, что остатки жира стекают с мяса на угли и там образуются канцерогены. Однако они образуются и на сковороде в момент жарки.

«В сковороде жарить мясо никто не боится, а тут почему-то возникают вопросы», – удивляется врач.

«В сковороде жарить мясо никто не боится, а тут почему-то возникают вопросы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За» №2: Выбрать нежирное мясо и правильно приготовить

Альфия Одинцова уверена, что шашлык вполне нормальная и разумная еда при условии соблюдения нескольких правил.

«Если шашлык не из жирного мяса, мы можем рекомендовать его здоровым людям. И еще – если он правильно приготовлен, то это достаточно полезная пища», – отметила врач-гастроэнтеролог.

Главное, обращает внимание доктор, чтобы мясо было не обугленным и сырым.

«За» №3: Шашлык – еда выходного дня

Еще один плюс шашлыка – это блюдо каждый день не едят. То есть при его помощи можно разнообразить свое питание. Врач подчеркнула, важно во время таких посиделок не переедать.

Шашлык вполне нормальная и разумная еда при условии соблюдения нескольких правил Фото: © «Татар-информ»

Едва ли не единственное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое напрямую зависит от качества питания и его количества, напомнила врач, это ожирение. Все остальные болезни ЖКТ, по ее словам, имеют более сложную природу возникновения и далеко не всегда причины их возникновения связаны именно с едой.

Против №1: «Сырое мясо = кишечные инфекции»

В то же время врач напоминает и о минусах такого блюда. Очень внимательно стоит отнестись к процессу приготовления шашлыка. Если вдруг мясо сняли с решетки или шампуров, а оно еще не приготовилось до конца, то есть его точно не нужно. Лучше отправить кусочки мяса назад на угли до полной готовности.

Гастроэнтеролог предупреждает: «Если мясо будет сырое изнутри, то легко можно получить какую-нибудь желудочно-кишечную инфекцию».

В мясе, к слову, может скрываться любая пищевая токсикоинфекция. В нем могут быть микробы, продукты жизнедеятельности которых – опасные для человека токсины.

Очень внимательно стоит отнестись к процессу приготовления шашлыка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«А еще надо помнить и о простом правиле – вымыть руки перед едой и готовкой, потому что через грязные руки тоже можно легко занести токсикоинфекцию», – отметила доктор.

Если после пикника у вас вдруг возникли резкие сильные боли в животе, поднялась высокая температура, началась многократная рвота, которую невозможно остановить, или тяжелая диарея – очень частый стул со слизью или по виду водянистый, нужно немедленно обратиться к врачу. Вероятнее всего, к инфекционисту.

Против №2: Хроникам жирное и острое нельзя

Если люди здоровые могут спокойно полакомиться шашлыком, то тем, кто страдает хроническими болезнями ЖКТ, надо быть очень аккуратными. По словам доктора, жареное и острое может вызвать обострение хронических заболеваний.

Тем, кто страдает хроническими болезнями ЖКТ, надо быть очень аккуратными Фото: © «Татар-информ»

«Таким пациентам надо поговорить со своим врачом-гастроэнтерологом. Многие пациенты ведь знают: если они поедят шашлык, у них обязательно заболит. Так ты не ешь шашлык! Значит, такую еду есть не надо», – подчеркнула заведующая гастроэнтерологией РКБ.

Против №3: «Шашлычок под коньячок»

Гастроэнтеролог напомнила, что нередко посиделки за шашлыком сопровождаются алкоголем – от пива и красного вина до коньяка и водки. Однако стоит помнить, что алкоголь ведет к тяжелым болезням и к зависимости.

«Употребление алкоголя приводит к алкогольной болезни печени, или алкогольной кардиомиопатии, или к алкогольному панкреатиту. Здесь есть четкая взаимосвязь», – подчеркнула специалист.

От этой составялющей пикника врач сответует отказаться.

Подводя итог: шашлык, который приготовлен с умом и съеден в умеренном количестве, навредить здоровому человеку не сможет. Важно лишь соблюсти все правила, и тогда майские праздники, да и весь летний сезон, пройдут не в отделении гастроэнтерологии или у инфекционистов, а в приятной компании друзей и родственников.