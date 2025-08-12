Шаронов объяснил слабый старт «Зенита» ошибками в обороне и недоработками бразильцев

Фото: fc-zenit.ru

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о проблемах «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«У «Зенита» нет стабильного состава. Футболист выходит на замену, делает удачное действие и уже в следующем матче выходит в старте. Если потом он сыграл как будто неудачно, следующий матч начинает на скамейке запасных. И так на нескольких позициях. Также «Зенит» демонстрирует разную командную игру в каждом матче. С ЦСКА питерцы неплохо держали структуру в атаке, поэтому прижали армейцев и создали достаточно моментов. Уже матч с «Ахматом» отличался от игры с ЦСКА. В позиционных атаках нет игроков в центре, поэтому появляются разрывы. После потерь мяча «Зенит» нарывался на опасные контратаки.

Когда игра команды более-менее структурирована, все футболисты могут проявить свои качества. Когда «Зенит» играет разрозненно, создает всего лишь один момент, как в матче с «Ахматом». При этом питерцы делают грубые ошибки в обороне, а бразильцы недорабатывают в эпизодах, отсюда и потеря очков», – сказал Шаронов «Чемпионату».

Напомним, в четырех турах РПЛ команда Сергея Семака победила «Ростов» (2:1), сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1), а также уступила «Ахмату» (0:1).

В следующем матче Премьер-лиги «сине-бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Игра состоится 16 августа в 17:30 по мск.