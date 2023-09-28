Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сармановский район РТ отправил в Лисичанск партию гуманитарной помощи
Татарстан продолжает оказывать подшефному городу Лисичанску помощь в восстановлении. Из Сармановского района лисичанам очередная партия гуманитарной помощи.
На этот раз в новый регион России уехали 20 тонн воды, что крайне необходимо для жителей. Все это сделано при содействии земляка — начальника Управления Судебного департамента РТ Зявдата Салихова.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Фото: пресс-служба Сармановского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»