Татарстан продолжает оказывать подшефному городу Лисичанску помощь в восстановлении. Из Сармановского района лисичанам очередная партия гуманитарной помощи.

На этот раз в новый регион России уехали 20 тонн воды, что крайне необходимо для жителей. Все это сделано при содействии земляка — начальника Управления Судебного департамента РТ Зявдата Салихова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».

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