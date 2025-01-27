Сарманов возглавил отдел по связям с общественными организациями мэрии Казани

В мэрии столицы Татарстана произошли кадровые перестановки. О них на аппаратном совещании рассказал глава города Ильсур Метшин.

Прежде бывший исполняющим обязанности начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов возглавил это подразделение.

«Человек хорошо известный, в команде работает более 20 лет. Начинал в Комитете по физкультуре и спорту, последние десять лет трудился в отделе по взаимодействию с общественными организациями. Подразделение очень важное, отвечающее за взаимодействие в нашем многонациональном городе с конфессиями, религиозными объединениями, общественными организациями и политическими партиями», – заметил мэр Казани.

Метшин выразил надежду, что имеющиеся опыт и подготовка помогут Сарманову решать вопросы на достойном уровне.

С 2014 года начальником отдела по взаимодействию с общественными организациями мэрии Казани был Ильнур Шакиров. В 2024 году он скончался, не дожив до 53-летнего возраста.