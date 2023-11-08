Сarlsberg пригрозил России международным судом из-за ситуации вокруг «Балтики»

Датская корпорация Carlsberg Group обвиняет Россию в нарушении международных договоров и угрожает обращением в международный суд из-за ситуации вокруг пивоваренного завода «Балтика». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2023 года подписал указ о временной передаче управления пивоваренным заводом «Балтика» Росимуществу. В начале октября датская компания решила отозвать у «Балтики» лицензии на производство своей продукции.

Однако, по словам одного из собеседников агентства, еще в начале августа Carlsberg направил руководству России письмо, в котором назвал его действия нарушением обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву, а также попросил «незамедлительно» сообщить, намеревается или нет РФ выплачивать компенсацию.

Источник уточнил, что покупателем «Балтики» (за более чем 71 млрд рублей) должна была стать группа «Арнест». Именно она чуть позже приобрела российские активы пивоваренного концерна Heineken.

Министерство финансов России в конце сентября направило в Carlsberg ответное письмо, заявив, что указ Президента основан на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет.

Несмотря на это, как рассказал другой собеседник агентства, 13 октября Carlsberg направил в российские органы власти официальные «уведомления о споре» по трем международным соглашениям. Охарактеризовав действия РФ как «незаконную экспроприацию», корпорация предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. В противном случае инвестор допустил передачу спора в международный третейский суд.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что генеральный директор Carlsberg Group Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в краже российского бизнеса компании. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ использовал в отношении датчан слово «шавки» и назвал их «бессмысленными».