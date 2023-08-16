Саркози усомнился, что Украине удастся вернуть Крым

Экс-президент Франции Николя Саркози и Президент РФ Владимир Путин в 2015 году

Фото: kremlin.ru

Украине вряд ли удастся вновь включить Крымский полуостров в свой состав. Своим видением геополитических перспектив поделился экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro.

По мнению политика, присоединение Крыма в 2014 году «представляло собой очевидное нарушение международного права [со стороны России]». Однако, уверен Саркози, возвращение к прошлому для территории, которая, по его словам, «которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими», «иллюзорно».

Впрочем, экс-президент Франции счел недостаточным для утверждения российского контроля над Крымом референдум 2014 года. Для этого, по его оценке, потребуется «неоспоримый референдум», который был бы организован «под строгим контролем международного сообщества».

Для территорий, присоединенных к РФ в 2022 году после плебисцитов, Саркози также предложил аналогичный сценарий. «Украинцы <…> будут стремиться вернуть то, что у них несправедливо отняли. Но если им это не удастся в полной мере, то выбор будет стоять между замороженным конфликтом <…> и иным выходом: снова прибегнуть к референдумам, строго контролируемым международным сообществом <…>», — пояснил он.