Саркофаг жрицы Амона: Нацмузей РТ отправит египетскую коллекцию на реставрацию

В Казани Национальный музей Республики Татарстан и Государственное автономное учреждение культуры Ленинградской области «Международный центр реставрации» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ открывает путь к реставрации уникальных памятников из собрания музея – прежде всего древнеегипетской коллекции, одной из крупнейших среди региональных музеев России. Об этом сообщает Минкульт РТ.

Сотрудничество началось еще в феврале 2026 года с осмотра египетских коллекций. В течение четырех дней реставраторы из Ленинградской области работали с хранителями Национального музея РТ, прошло заседание реставрационного совета, который определил условия и требования к реставрации и обеспечению хранения. Коллегами центра уже подготовлено техническое задание.

«Это уникальные экспонаты, которые требуют выделения серьезных средств на проведение этих работ. Мы думаем, что будем искать и спонсоров, и партнеров – в лице Министерства культуры, – и работать с другими организациями», – отметила заместитель генерального директора по учету и хранению Нацмузея Татарстана Светлана Измайлова.

Древнеегипетская коллекция Национального музея Республики Татарстан насчитывает около 250 предметов. Среди них – саркофаг жрицы Амона Неси-та-уджат-ахет XI–X веков до нашей эры, 32 погребальные статуэтки ушебти (включая ушебти царевича Рамсеса Монтухерхепешефа, сына фараона Рамсеса IX), фрагмент папируса «Ам-дуат», амулеты, фаянсовые изделия и сосуды. Древнейший экспонат – керамический сосуд IV тысячелетия до нашей эры, относящийся к додинастическому Египту. Коллекция ушебти – одна из крупнейших среди региональных музеев: такого собрания нет даже в Петербурге, как признают специалисты-египтологи. Формирование коллекции началось в 1815 году с кабинета древностей при Казанском университете; в дальнейшем она пополнялась за счет собраний А. Ф. Лихачева, В. Заусайлова, профессора Н. Высоцкого и даров османского наместника Египта Аббаса II Хильми.

Помимо египетской, в собрании музея – около 300 предметов античной коллекции, а также коллекции Китая, Японии, Дальнего Востока, Сибири, южноамериканской культуры Мочика, западноевропейское искусство, естественно-научные собрания и клады Волжской Булгарии и Золотой Орды. Всего фонды музея насчитывают около 945 тысяч единиц хранения.

Международный центр реставрации, расположенный в селе Рождествено Ленинградской области рядом с усадьбой Владимира Набокова, был основан в 2023 году. Центр располагает десятью реставрационными мастерскими по всем основным направлениям – от живописи и текстиля до металла и мебели. В штате 30 реставраторов, десять из которых имеют первую или высшую категорию. Среди уникальных направлений – единственная в России мастерская по реставрации естественно-научных предметов. Центр уже сотрудничает с Санкт-Петербургом, Салехардом, Пермским краем и Великим Новгородом.

«Наше сотрудничество началось в феврале, а сегодня оно выливается в подписание соглашения. Я надеюсь, что оно будет долгосрочным, плодотворным», – сказала директор Международного центра реставрации Татьяна Черняева.

Генеральный директор Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов подчеркнул, что в сферу сотрудничества могут войти и филиалы музея. «Практически все наши музеи – это объекты культурного наследия. Есть объекты федерального значения, есть регионального», – отметил он.

Файзрахманов особо отметил, что через десять лет будет отмечаться 150-летие Габдуллы Тукая, и в рамках плана мероприятий предусмотрены реставрационные работы, связанные с его предметами.

«Это богатейшие коллекции, интересные экспозиции. Будете в Казани – будем рады вас видеть в любом нашем филиале», – заключил директор Национального музея Республики Татарстан.