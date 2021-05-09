Саркисян и Пашинян поздравили Путина с Днем Победы

Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности Премьера-министра Армении Никол Пашинян поздравили Президента России Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Послания опубликованы на сайте Президента Армении и Правительства Армении.

«От души поздравляю Вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая этот славный праздник, мы чтим подвиги отцов и дедов, которые ценой огромных жертв и лишений сокрушили нацистских агрессоров», — говорится в поздравлении Президента. Армен Саркисян отметил, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, будут и впредь служить надежной основой для развития союзнических отношений между Россией и Арменией.

Никол Пашинян также выразил уверенность, что «армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности».