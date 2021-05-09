news_header_top_970_100
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Гимн и минута молчания: Президент РТ возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Гимн и минута молчания: Президент РТ возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Во дворах участников Великой Отечественной в Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Во дворах участников Великой Отечественной в Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 мая 2021  14:15

Саркисян и Пашинян поздравили Путина с Днем Победы

news_top_970_100

Президент Армении Армен Саркисян и исполняющий обязанности Премьера-министра Армении Никол Пашинян поздравили Президента России Путина с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Послания опубликованы на сайте Президента Армении и Правительства Армении.

«От души поздравляю Вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая этот славный праздник, мы чтим подвиги отцов и дедов, которые ценой огромных жертв и лишений сокрушили нацистских агрессоров», — говорится в поздравлении Президента. Армен Саркисян отметил, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, будут и впредь служить надежной основой для развития союзнических отношений между Россией и Арменией. 

Никол Пашинян также выразил уверенность, что «армяно-российские союзнические отношения, освященные победной славой наших предков, будут и далее успешно развиваться на благо народов наших стран, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности».

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное