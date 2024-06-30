Сарказм над Малевичем и отпечатки пальцев Фешина: выставка «Авангард. На телеге в XX век»

Отпечатки пальцев гения Фешина

Открытие в Присутственных местах Казанского Кремля большой гостевой выставки «Авангард. На телеге в XXI век» всколыхнуло культурную среду столицы Татарстана, включая расположенный напротив Центр «Эрмитаж-Казань». Сотрудники последнего, достоверно стало известно «Татар-информу», всерьез переживали, что имена Кандинского, Родченко, Чеботарева и других представителей русского авангарда составят сильную конкуренцию выставке «”Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве», перетянув посетителей.

Удивить выставке действительно есть чем. Например, вплотную можно рассмотреть отдельные мазки произведений Николая Фешина и научиться отличать, где он писал свои картины не только кистью или мастихином, но и буквально пальцами. Такие мазки настолько характерны и отчетливы, что их, пожалуй, хватило бы, чтобы воссоздать рисунок отпечатков пальца ставшего широко известным за пределами родины художника.

Картина Фешина и ее тактильная модель для слабовидящих посетителей Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Нон-финито, то есть незаконченная картина, – еще один прием, появление которого также можно проследить, начиная с работ Фешина до его распространения у его современников.

Произведения Фешина соседствуют с работами других представителей казанской художественной школы начала ХХ века – Александра Родченко, Павла Бенькова, Василия Богатырева, Веры Вильковиской. Они открывают выставку, акцентированно размещенные в специально созданном круглом пространстве. И именно эти имена авангарда отличают выставку в Казани, задуманную изначально как реинкарнация передвижного просветительского проекта 1921 года, от прошедших выставок в Екатеринбурге, Кирове и Москве.

Передвижной «Авангард. На телеге в XX век» столетие спустя

Большой проект привез в Казань около 300 произведений: живопись, графика, скульптура. Для этого работы пришлось свозить из нескольких музеев – Третьяковской галереи, Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея, Слободского краеведческого музея, а также из Музея изобразительных искусств Республики Татарстан и частных собраний.

Произведения представителей казанской художественной школы начала ХХ века открывают выставку, акцентированно размещенные в специально созданном круглом пространстве Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Век назад 322 произведения 55 художников – как мастеров реалистической живописи, так и авангардистов – отправили буквально на телегах, обернутыми лишь холстиной, в «тур» по семи городам. Но из-за начавшейся межсезонной распутицы показать успели лишь в Советске и Яранске, а потом до конца ХХ века произведения осели в фондохранилищах музеев Вятской губернии. Выставке дают вторую жизнь сейчас ее кураторы Анна Шакина, Андрей Сарабьянов и коллекционер с казанскими корнями Ильдар Галеев. Доставляют произведения авангардистов на этот раз, конечно, уже не на телегах – на двух фурах грузоподъемностью 10 тонн.

«В Казани концептуальная точка этой выставки, потому что даже если на мгновение забыть, что Казанское художественное училище было очень популярным в то время, отношения между вятскими и казанскими художниками были очень крепкими. Это как раз первопричина того, что они могли перемещаться по этому региону – например, жить в Вятке, учиться в Казани, курсировать между этими городами. А к этой выставке только казанские картины не нужно было реставрировать, потому что они сто лет назад все-таки доехали обратно в Казань», – подчеркнула в беседе с корреспондентом «Татар-информа» ведущий специалист выставочного отдела Музея-заповедника «Казанский Кремль» Ксения Гаврилова.

Картина «Декоративный мотив» Леонида Плетнева напоминает коллаж и обладает эффектом отсутствия границ стен и пола Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Визуальные иллюзии и ню на всеобщее обозрение

«Декоративный мотив» – картина Леонида Плетнева. Интересна она не только тем, что напоминает коллаж, но еще и первым изображением дымковской игрушки, визуальным эффектом отсутствия границ стен и пола и орнаментом разных народов на костюмах персонажей.

«Благодаря этой картине дымковская игрушка затем получила распространение в работах других художников и была признана региональной особенностью. А границу между полом и стеной в этой работе можно понять только по левому углу, где она обозначена. Такие оптические иллюзии в традиционных прикладных картинах прежде никогда не использовалась. Это один из первых шагов к авангарду», – обратила внимание собеседница «Татар-информа».

Главным магнитом притяжения выставки сто лет назад была «Обнаженная женщина», написанная Георгием Лазаревым лежащей спиной к зрителю на черном покрывале Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Но, по ее словам, главным магнитом притяжения выставки сто лет назад была «Обнаженная женщина», написанная Георгием Лазаревым лежащей спиной к зрителю на черном покрывале на фоне кораллового и белого пятен второго плана. Художник, к слову, был учеником Ильи Машкова, создавшего объединение художников-авангардистов «Бубновый валет». Эпатажная по временам начала ХХ века картина долгие годы хранилась в запасниках Яранского краеведческого музея.

«Прежде обнаженных женщин писали, но не выставляли. Это были картины либо для частных коллекций, либо личные коллекции художника. При этом о Георгии Лазареве не известно абсолютно ничего. От него осталось всего девять картин в целом мире. Например, “Натюрморт” сейчас на реставрации, представлен на выставке репродукцией, но сменит ее в экспозиции в сентябре. Если бы эти картины не нашли, то о Лазареве никто бы не знал до сих пор. А на картине с обнаженной обращает на себя будто напечатанный автограф – G.L 20», – пояснила Гаврилова.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Графика и двусторонние картины

Часть выставки представлена гравюрами. Для Казани это знаковое направление: именно здесь Константином Чеботаревым было создано творческое объединение графиков «Всадник». Среди произведений самого Чеботарева – серия из пяти портретов на линолеуме: «Марсельеза», Servus (пер. с лат. – раб), «Крестьянин», «Большевик», «Рабочий». Это выпускные работы юного художника к окончанию Казанского художественного училища. Увидеть их прежде можно было лишь единственный раз – на выставке «Казань, вперед!» в 1924 году. Больше они нигде не выставлялись. Чеботарев перевез их в Третьяковскую галерею.

«Быть гравюристом было тогда почетно. Именно в Казани гравюру как вид художественного искусства возродили, и после эта мода дошла до Москвы и Питера. Почему же здесь раб довольно ухоженный человек с таким пронзительным твердым взглядом? Художник хотел показать, что на самом деле у рабов была склонность к познанию, к развитию, к получению образования, к работе», – акцентировала Ксения Гаврилова.

Константин Чеботарев, выпускные работы юного художника к окончанию Казанского художественного училища: «Марсельеза», Servus, «Крестьянин», «Большевик», «Рабочий». 1922 год Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

На выставке четыре двусторонних картины разных авторов. Все-таки художникам после революции приходилось экономить на материалах, в том числе на холстах. Кураторы выставки нашли дизайнерское решение, чтобы продемонстрировать оборотные стороны каждой такой картины. До возрождения идеи передвижной выставки «Авангард. На телеге в XXI век» об изображениях на другой стороне холста музейщики даже не подозревали.

«Раньше выставок, на которых представлены задники картин, не было. Это ведь не авторская задумка», – пояснила сотрудница музея-заповедника.

Александр Родченко, «Черное на черном» – художественный сарказм над «Черным квадратом» Малевича Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Сарказм Родченко про «Черный квадрат» Малевича

А еще посетители увидят «Черное на черном» – тонкий художественный сарказм Родченко над Малевичем. Первый недолюбливал кубистов и таким образом съерничал над «Черным квадратом» Малевича.

«Родченко буквально говорит этой работой, что Малевич нарисовал просто квадрат на белом фоне, который ничего не передает, вот у меня действительно черный цвет! И если всмотреться, да – текстура разная. Хоть картина и выполнена одним цветом, из одной банки, как говорится, мы четко видим различия элементов, проникновение одного черного в другой. Мы видим, как разделяются сами фигуры между собой. Если представить, как бы эта конструкция выглядела, например, в космосе, она будто проникает во все космические горизонты. Это, конечно, восторг полный!» – сказала Ксения Гаврилова.

У картины Александры Экстер посетителям выставки рассказывают, почему люди постсоветского пространства не понимают авангард. Стиль этот запретили, провозгласив на государственном уровне реализм в 1932 году. Картины задвинули в запасники. Но на халатах людей Советского Союза, обращает внимание собеседница, все же остались ромбики и другие геометричные принты – и это тоже авангард, только тот, который постсоветский человек принимает, сам того не зная. Дизайном одежды в таком стиле занималась, например, жена Родченко Варвара Степанова.

Аванград, который постсоветский человек принимает, сам того не зная, – геометричные принты халатов и другой повседневной одежды, которые ввела в свое время жена Родченко Варвара Степанова Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Жители Европы и Северной Америки, наоборот, росли в ХХ веке на авангарде, и они воспринимают его хорошо. Более того, например, создатель IKEA говорит, что все задумки, все решения, которые они находили изначально, – все благодаря русскому авангарду. И в целом авангард не может быть никаким, кроме русского. Да, авангард зародился в России, просто его начали развивать в Европе, в Америке, в то время как в России был введен запрет на авангард», – пояснила Гаврилова.

Чтобы сегодня авангардисты были интересны и понятны и взрослым, и детям, выставка снабжена несколькими интерактивными зонами. Можно посмотреть в глазок, чтобы увидеть фото с египетского бала в Казанском художественном училище в 1913 году, можно послушать музыку эпохи в наушниках, собрать пазл репродукции одной из картин или поучаствовать в викторине на экране медиатерминала. А еще по субботам на выставке будет проходить мастер-класс по созданию картин в стиле авангардизм с помощью оттисков с узнаваемыми деталями экспонируемых произведений.

Выставка снабжена несколькими интерактивными зонами. На мастер-классах с помощью оттисков с узнаваемыми деталями экспонируемых произведений можно создать свою картину в стиле авангардизм Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Калейдоскоп русского авангарда будет представлен в Присутственных местах Казанского Кремля до 12 января следующего года.