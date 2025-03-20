Минэкономики: С 2019 года в развитие Татарстана инвестировано почти 228 млрд рублей

О достижениях и перспективах национальных проектов в Татарстане в интервью «Татар-информу» рассказала заместитель министра экономики республики Сария Сиразиева.





Сария Сиразиева рассказала о достижениях и перспективах национальных проектов в Татарстане

Фото: mert.tatarstan.ru

«Татарстан с 2019 года участвует в реализации 13 национальных проектов, охватывающих 50 региональных проектов»

– Расскажите, пожалуйста, о ключевых достижениях Татарстана в рамках национальных проектов за 2018-2024 годы. Какие направления были наиболее заметными и актуальными для республики?

– Республика Татарстан с 2019 года участвует в реализации 13 национальных проектов, охватывающих 50 региональных проектов. Мы сосредоточены на трех приоритетных направлениях: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Основой нацпроектов является улучшение качества жизни граждан. За период с 2019 по 2024 год почти 228 млрд рублей было инвестировано в развитие республики. Реализация проектов привела к значительным переменам в социальной сфере и сфере благоустройства. Построено 1 788 социально значимых объектов, включая школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры. Основное внимание уделено также поддержке молодых семей и старшего поколения, что способствует улучшению демографической ситуации.

– Что можно сказать о развитии медицинской инфраструктуры благодаря нацпроектам?

– В этой части были проведены знаковые преобразования. В республике модернизировали и построили 383 объекта здравоохранения. Среди них такие важные учреждения, как Центр детской онкологии в Казани, 266 ФАПов, 46 поликлиник и больниц. Также модернизированы 24 амбулаторных учреждения. Закуплено современное оборудование, что позволило увеличить удовлетворенность населения медицинским обслуживанием с 47,5% до 60,7%.

«В рамках нацпроекта «Демография» и других программ увеличилось стремление к здоровому образу жизни» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Какие изменения нацелены на демографию и ведение здорового образа жизни?

– В рамках нацпроекта «Демография» и других программ увеличилось стремление к здоровому образу жизни. Благодаря строительству спортивных объектов, как крытый плавательный бассейн «Юбилейный» и ледовый дворец «Алекс», доля активно занимающихся спортом граждан увеличилась с 47,3% до 67,5%.

– Как реализуются национальные проекты в сфере образования и науки?

– В рамках нацпроекта «Образование» мы достигли значительных успехов. Построены новые школы и детские сады, обеспечивающие 100% доступность дошкольного образования. Более 80% детей от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. Открытие центров «Точка роста», «Кванториум» и «IT-куб» позволило детям из сел заниматься научной деятельностью. Ведется активная оснащенность общеобразовательных учреждений современным цифровым оборудованием.

– Какие меры принимаются для улучшения городской среды и экологии?

– В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 5 лет благоустроено более 293 общественных пространств, парков и скверов. Реализованы проекты по улучшению экологической ситуации: ликвидированы свалки, проведена рекультивация иловых полей, осуществлена расчистка русел рек. Это трансформирует облик наших городов и улучшает качество жизни.

«В рамках нацпроекта «Образование» мы достигли значительных успехов. Построены новые школы и детские сады, обеспечивающие 100% доступность дошкольного образования» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В 2025 году в рамках реализации нацпроектов предусмотрено выделение почти 60 млрд рублей»

– Чего удалось достичь в области дорожной инфраструктуры и внутреннего туризма?

– В республике построено и отремонтировано порядка 650 дорог. Программа «Безопасные качественные дороги» синхронизировала региональные программы строительства, включая мегапроект Вознесенский тракт. В сфере туризма виден положительный эффект – за три года турпоток в республику увеличился на 21,2%.

– Какие планы реализуются в 2025 году и на что направлены новые национальные проекты?

– С 2025 года стартует реализация новых нацпроектов, направленных на достижение семи национальных целей. Они направлены на укрепление здоровья людей, повышение благополучия семей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и поселках, а также на подготовку современных кадров, повышение устойчивости экономики, обеспечения технологического лидерства и цифровизацию жизненно важных процессов.

Для достижения этих целей разработано 19 новых национальных проектов. Из них 8 направлены на достижение новой цели технологического лидерства страны. Они касаются наиболее приоритетных направлений развития, в том числе химии, новых материалов и средств производства, космической отрасли, авиа-, судостроение, развитие беспилотных систем, энергетики, обеспечения продовольственной безопасности, медицины и фармацевтики, которые позволять стране стать независимой и самодостаточной.

«Программа «Безопасные качественные дороги» синхронизировала региональные программы строительства, включая мегапроект Вознесенский тракт» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан на сегодняшний день участвует в реализации 12 национальных проектов, в состав которых вошли 46 региональных проектов. В 2025 году в рамках реализации нацпроектов предусмотрено выделение почти 60 млрд рублей, из которых порядка 40 млрд – это средства федерального бюджета.

На выделенные средства планируется продолжить реализацию мероприятий по строительству и ремонту объектов капитального строительства и дорожного хозяйства. Успешная реализация национальных проектов совместно с государственными и республиканскими программами должна обеспечить устойчивое развитие Татарстана, повысить уровень жизни наших граждан, а также создать условия для их самореализации.

«Эти проекты открывают перед нами уникальные возможности для развития экономики»

– Каким образом реализация проектов технологического лидерства отразится на жизни татарстанцев?

– Реализация национальных проектов, направленных на научно-технологическое лидерство, – это огромный шаг вперед не только для республики, но и для всей страны. Эти проекты открывают перед нами уникальные возможности для развития экономики, улучшения качества жизни и создания новых перспектив для каждого жителя республики.

«В Татарстане уже создаются и модернизируются научные центры, лаборатории и технопарки, где ведутся передовые исследования» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во-первых, благодаря национальным проектам мы активно развиваем научно-исследовательскую базу. В Татарстане уже создаются и модернизируются научные центры, лаборатории и технопарки, где ведутся передовые исследования в таких областях, как цифровые технологии, биотехнологии, энергетика и химия. Молодые специалисты, ученые и инженеры получают возможность реализовать свои идеи здесь, в Татарстане.

Во-вторых, внедрение инноваций в промышленность и сельское хозяйство позволяет нам повысить конкурентоспособность наших предприятий. Например, благодаря цифровизации и автоматизации производственных процессов наши предприятия становятся более эффективными, снижаются издержки, растет качество производимой продукции. Это, в свою очередь, укрепляет экономику республики, увеличивает экспортные возможности и привлекает инвестиции.

Важно отметить, что научно-технологическое лидерство – это не только про экономику, но и про улучшение жизни людей. Новые технологии помогают нам развивать медицину, образование и экологию.

Например, внедрение современных медицинских технологий позволяет повысить качество диагностики и лечения, а цифровые образовательные платформы дают возможность школьникам и студентам получать знания на самом высоком уровне, независимо от того, живут они в Казани или в небольшом селе.

«Внедрение современных медицинских технологий позволяет повысить качество диагностики и лечения» Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, национальные проекты способствуют развитию инфраструктуры. Мы активно работаем над созданием «умных городов», где технологии делают жизнь более комфортной и безопасной. Это и умные системы управления транспортом, и энергосберегающие решения, и экологические инициативы, которые помогают сохранить природу нашей республики.

В итоге реализация этих проектов приведет к тому, что Татарстан станет еще более привлекательным регионом для жизни, работы и инвестиций. Мы создаем условия, при которых каждый житель республики сможет почувствовать положительные изменения: от новых возможностей для самореализации до улучшения качества жизни в целом. И всё это возможно благодаря научно-технологическому прорыву, который мы совершаем вместе со всей страной.

– Как информируется население о результатах национальных проектов?

– На Министерство экономики Республики Татарстан, как на Региональный проектный офис, возложена обязанность координировать информационное освещение национальных проектов в республике. В этой работе также участвуют средства массовой информации, а также государственные и муниципальные органы власти, которые размещают информационные сообщения на различных платформах. Проводятся брифинги и выступления на радио и телевидении.

Узнаваемость бренда «Национальные проекты» среди населения повышается за счет брендирования объектов и размещения на них QR-кодов. С их помощью граждане могут оставлять отзывы о качестве и работе объектов, построенных или отремонтированных в рамках национальных проектов.