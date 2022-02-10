Сария Сабурская: Значительно выросло число уведомлений в «Народном контроле» по свалкам

В прошлом году в «Народный контроль» стало поступать значительно больше уведомлений по категории «Свалки». Всего поступило 993 уведомления, тогда как в 2020 году их было 696. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская на 29-м заседании Госсовета РТ.

«Данный факт не был оставлен без внимания, и мы призывали ответственных исполнителей исправить ситуацию. В разрешении данных проблем мы тесно взаимодействовали с Министерством экологии и природных ресурсов республики, с Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора, Татарской природоохранной межрайонной прокуратурой», – рассказала докладчик.

Сабурская напомнила, что в Альметьевском районе состоялось рабочее совещание по рассмотрению таких уведомлений. После этого исполком муниципалитета проведел работу по ликвидации незаконных свалок на территории двух сельских поселений.

Омбудсмен добавила, что наряду с Альметьевским районом увеличилось число уведомлений в «Народный контроль» по категории «Свалки» и из Нижнекамского района.

В прошлом году в систему «Народный контроль» поступило 3987 обращений. В аппарате уполномоченного по правам человека в РТ было рассмотрено 3692 из них.