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Сария Сабурская: Женщина — это «очаг» и центр каждой семьи
Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию» в рамках Международной выставки-форума «Россия» стартовал в московском парке ВДНХ. Стенд РТ посетила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. По ее словам, тема мероприятия очень актуальна, ведь именно женщина является «очагом» и центральной фигурой каждой семьи.
«Женщина – это очаг, центр семьи, что делает тему форума еще более актуальной. Почти всё пространство ВДНХ и выставки в дни форума для женщин и о женщинах, о тех, кем мы можем сегодня гордиться», – рассказала омбудсмен «Татар-информу».
Она отметила, что руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ Алсу Набиева сегодня представила замечательную книгу, в которой собраны все известные женщины Татарстана – «Женские имена Республики Татарстан: том 1. История и современность».
«Среди, не побоюсь этого слова, великих женщин было приятно увидеть и себя. Сборник направлен на популяризацию информации о женщинах, внесших особый вклад в социально-экономическое, политическое развитие республики, культуру, науку, образование и спорт», – рассказала Сабурская.
Омбудсмен на полях форума также рассказала о защите людей и их прав, о том, какие задачи сегодня стоят перед государственными правозащитниками.
«Замечательно, что такого рода мероприятия проводятся на таком высоком, федеральном уровне! Это особенно показывает то, что женщины важны, нужны и значимы в современных реалиях», – подчеркнула она.
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