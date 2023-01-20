Сария Сабурская встретилась с главой штаба «Комитета семей воинов Отечества» в Татарстане

Как стало известно «Татар-информу», сегодня Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская встретилась с руководителем регионального Штаба «Комитета семей воинов Отечества» Ангелиной Галимовой. КСВО – это общественное движение членов семей военнослужащих, которые участвуют в СВО.

О создании движения стало известно на встрече Президента России с матерями военнослужащих в ноябре прошлого года.

Ангелину Фаритовну направили как представителя Татарстана на семинар в мастерскую управления «Сенеж» в декабре для актива КСВО. Главным критерием отбора на этот семинар был статус матери или супруги военнослужащего. Ангелина Галимова является супругой мобилизованного из Казани, который сейчас находится в зоне СВО.

Представители Правительства республики предложили Галимовой возглавить работу с членами семей мобилизованных и оказания им всей необходимой помощи.

Сегодня на встрече Сабурская и Галимова обсудили совместное взаимодействие, в частности были запланированы встречи с матерями и женами военнослужащих из Татарстана, совместное рассмотрение обращений граждан, посещение военного госпиталя и многое другое.

Связаться со Штабом КСВО можно через Аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ, а также по ссылкам: https://vk.com/public218382707, https://vk.com/id121502734. Вы также можете обратиться по адресу – Казань, Карла Маркса, 61 (Аппарат Уполномоченного).