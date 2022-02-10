Сария Сабурская: В прошлом году только 17 осужденных заболели Covid-19

В Татарстане за прошлый год только 17 осужденных, содержащихся в учреждениях исправительной системы, заболели коронавирусом Covid-19. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская на 29-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«В прошлом году 17 осужденных заболели. Это не такая большая цифра. И те, кто попадают в систему по приговору, сначала обязательно проходят карантин более двух недель. Только после этого уже переходят в отряд. Это, безусловно, заслон для распространения инфекции», — сказала докладчик.

Сабурская уточнила, что в учреждениях исправительной системы содержатся более 9 тыс. человек. «Очень важно не распространить инфекцию среди них. Поэтому в учреждениях проведена вакцинация», — подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что 89% осужденных прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. «Среди них есть иммигранты. Более 600 человек из числа иммигрантов и лиц без гражданства находятся в системе. Они обеспечены вакцинацией», — заметила она.

По словам докладчика, чтобы избежать распространения Covid-19 среди осужденных, в прошлом году были запрещены длительные свидания с родственниками. «Только при условии 80-процентной вакцинации и половинной заполняемости помещения, куда могут прийти родственники, при наличии QR-кодов. Всё это внесло возможность нераспространения инфекции в системе», — заключила она.