Сария Сабурская: «Скоро будет принята Стратегия по правам человека в РТ до 2028 года»

С какими вопросами чаще обращаются к Уполномоченному по правам человека в Татарстане, как их решают и какую роль в республике играет система «Народный контроль», рассказала омбудсмен Татарстана Сария Сабурская в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Сария Сабурская: «В целом около 6 тыс. обращений мы уже получили в этом году. В основном обращения носят социальный характер»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«В основном обращения носят социальный характер»

Сария Харисовна, на днях отмечался Международный день защиты прав человека. Раньше об этой теме много говорили, сейчас же складывается ощущение, что про нее немного забыли. Хотелось бы задать отчасти философский вопрос: что с правами человека в Татарстане?

Права человека остаются важным аспектом в жизни людей. И мы это видим из тех обращений, которые поступают в органы власти, наблюдаем это по сообщениям в социальных сетях. Все чаще при принятии тех или иных мер звучат фразы: «Это нарушение прав человека», «Почему не обращают внимание на права человека?» и так далее.

К сожалению, проблемы существуют. Совсем недавно, накануне Международного дня прав человека, состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Многие члены совета выступили по защите прав человека в различных сферах жизнедеятельности. Например, обсуждались вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы, связанные с людьми, оставшимися без жилья на улице. Нельзя эти вопросы оставлять без внимания, государство должно протянуть руку помощи таким людям.

Поэтому можно сказать, что эта проблематика общая для всей страны, в том числе для Татарстана. Несмотря на то что в республике около 500-600 квартир ежегодно выделяется детям-сиротам, проблема в этой сфере все-таки еще существует. Мы видим проблемы, связанные с вакцинацией населения, бытуют разные мнения: нужна она или нет? И здесь те, кто против вакцинации, тоже говорят о своих правах.

Накануне Международного дня прав человека состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Фото: president-sovet.ru

Поэтому не случайно в 1948 году была принята декларация о правах человека, в ней четко прописаны основные постулаты, которые выдвигает международное сообщество для защиты прав человека. И в 1950 году на заседании Генеральной ассамблеи по правам человека была принята резолюция о праздновании 10 декабря Дня прав человека во всем мире.

Завершается год, и, наверное, уже можно подвести предварительные итоги. Сколько обращений от граждан вы получили в этом году, увеличилось ли их количество по сравнению с прошлым годом, какова их тематика? И кто в основном к вам обращался?

Обращаются все, от малых до пожилых граждан. В этом году увеличилось число обращений от участников образовательных отношений, родителей, которые обеспокоены защитой прав своих детей. В целом около 6 тыс. обращений мы уже получили в этом году, это больше по сравнению с 2020 годом. Около 1,5 тыс. обращений поступило в адрес общественных помощников уполномоченного.

В основном обращения носят социальный характер. То есть граждане поднимают вопросы, связанные, например, с предоставлением жилья и улучшением жилищных условий. Буквально на днях я проводила прием, обратилась семья, пострадавшая от пожара. В этой семье пятеро несовершеннолетних детей. Трагедия произошла еще в 2018 году. И хотя они стоят в очереди как многодетная семья, имеющая право по закону получить субсидию на приобретение жилья, мы вместе с Управлением жилищной политики Казани решаем, как им помочь, какие меры необходимо срочно принять, потому что годы уже упущены.

Мы не всегда ждем, когда нам напишут обращение, используем возможности средств массовой информации, мониторим ситуации через социальные сети, если вдруг необходима наша помощь. Вот недавно в социальных сетях увидели сюжет об аресте мужчины с применением физической силы в Альметьевске, узнали об издевательствах матери над своим несовершеннолетним ребенком. Конечно, мы сразу берем в работу такие ситуации, обращаемся в органы внутренних дел, в следственный комитет для выяснения причин и принятия срочных мер.

«Поступает много вопросов, связанных именно с правами человека, например, когда оставляют без внимания пожилого человека» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, еще в 2018 году мы заключили соглашение о взаимодействии с МЧС России по РТ. Потому что достаточно много обращений ежедневно приходит в единую государственную информационную систему «ГЛОНАСС 112». Причем поступает много вопросов, связанных именно с правами человека, например, когда оставляют без внимания пожилого человека или родственники отбирают у него пенсию, когда требуется срочная медицинская помощь или обеспечение средствами реабилитации.

К примеру, поступило обращение из Высокогорского района, сообщили об инвалиде, у которого нет средств реабилитации. В каждом районе есть общественные помощники уполномоченного, общественные приемные. Мы тут же созвонились с моим общественным помощником, попросили посетить этого человека. Оказалось, что у него даже нет карты реабилитации. Понятно, что если у него нет индивидуальной программы реабилитационных мероприятий, то нет и средств реабилитации.

Буквально за короткое время провели дополнительное медицинское обследование, направили документы в медико-социальную экспертизу, составили индивидуальную программу. И сегодня он получает первые средства реабилитации. И хотя гражданин не обращался за помощью непосредственно к уполномоченному, но мы увидели, что требуется наша помощь, и оказали ее.

«Гражданин не обращался за помощью непосредственно к уполномоченному, но мы увидели, что требуется наша помощь, и оказали ее» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Для коллег из органов муниципальной власти мы иногда определенно головная боль»

К вам обращаются напрямую или обращения проходят через ведомства и, только не добившись результата там, граждане приходят к вам?

Регламент нашей работы четко определен республиканским законом «Об Уполномоченном по правам человека», который принят еще в 2000-м году. Кроме того, в 2020 году принят 48-й федеральный закон, который также регламентирует работу Уполномоченного по правам человека в регионе, в том числе в части работы с обращениями граждан, потому что это одна из основных наших задач, которая предписана законом.

Кроме заявления или обращения, которое гражданин приносит нам, должны быть факты, подтверждающие нарушение его прав. А это значит, что должны быть ответы государственных и муниципальных органов власти. Если было решение суда, то мы должны его посмотреть, чтобы дальше разъяснить действия гражданина, что надо делать в той или иной ситуации, оценить, насколько органы власти объективны в своих ответах.

Приведу пример. В Алексеевском районе девушка из числа детей-сирот обратилась в Министерство образования и науки Татарстана по включению ее в список на получение жилья. Ей отказали. Ответ министерства вместе с жалобой опекуна на несогласие с таким решением поступил ко мне. Мы подготовили в адрес Минобрнауки республики рекомендации по восстановлению прав заявителя. В конечном итоге получили положительный результат, сирота была включена в реестр получателей жилых помещений. И сейчас следующий этап – это непосредственное предоставление квартиры этой девушке.

Еще один пример: недавно гражданка обратилась к нам по вопросу лишения родительских прав отца в отношении ребенка, документы никакие приложены не были, у нас были к ней уточняющие вопросы. После нашего звонка с просьбой прислать определение суда по ее делу заявитель просто ответила: «Вам надо – вы и ищите». Но кому надо – нам или заявителю? К сожалению, пришлось дать просто ответ с разъяснением, каким образом ей нужно поступить дальше и что она может повторно обратиться в наш адрес с предоставлением недостающих документов.

«Одним из требований закона об уполномоченном определено сопровождение жалобы материалами, подтверждающими ее обоснованность» Фото: upch.tatarstan.ru

И это не прихоть, это норма закона. Одним из требований закона об уполномоченном определено сопровождение жалобы материалами, подтверждающими ее обоснованность, включая копии документов, связанных с обжалованием соответствующих решений или действий в судебном или административном порядке.

Если материалы и копии решений к жалобе не приложены, мы не можем судить, рассматривалось ли обращение ранее компетентными органами и есть ли значимые обстоятельства, которые компетентными органами не были выявлены, а соответственно есть основания для нашей проверки.

В любом случае, даже если эти материалы гражданином не представлены, мы отвечаем заявителю или направляем его обращение в орган власти, который должен рассмотреть эту жалобу. И мы уведомляем об этом гражданина. Возможно, там сразу и разрешится проблема, и не нужно нашего вмешательства. Ответ заявитель получит от того органа власти, в чьей компетенции находится рассмотрение этого вопроса.

Как построено взаимодействие уполномоченного с министерствами, ведомствами, главами муниципалитетов? Они видят в вас помощника и соратника или ваш аппарат – это структура, которая не дает «спокойно работать»?

Закон обязывает органы власти не препятствовать деятельности уполномоченного по правам человека, своевременно отвечать на запросы. Понимание этого вопроса есть. Ни один орган власти не отказал в рассмотрении нашего обращения.

«Ни один орган власти не отказал в рассмотрении нашего обращения» Фото: архив ИА «Татар-информ»

Наше взаимодействие построено исключительно на взаимном уважении и безусловной взаимопомощи. Вся наша деятельность направлена на то, чтобы жизнь нашего населения, жителей республики улучшалась, а права не были ни в коем случае нарушены. Я благодарю своих коллег за то, что всегда стараются прислушиваться к нашему мнению, нашей точке зрения. Иногда бывают такие случаи, когда мы вместе садимся и пытаемся найти выход из той или иной ситуации, чтобы с одной стороны – помочь гражданам, а с другой – своими действиями не нарушить закон.

С федеральными органами власти, которые находятся на территории республики, у нас заключены соглашения о взаимодействии. В основном это надзорные органы, такие, как Министерство внутренних дел, следственное управление Следственного комитета, Управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану. Очень тесное взаимодействие у нас с Прокуратурой РТ. Мы проводим совместные приемы с руководителями этих ведомств. В год проходит больше 20 таких приемов граждан. Многие вопросы решаются прямо во время разговора. Например, 27 декабря запланирован совместный прием с руководителем службы судебных приставов.

Такая практика дает положительный результат. Во-первых, есть свободная запись на прием. Во-вторых, мы иногда приглашаем заявителей, которые ранее к нам обратились в письменном виде.

Мы достаточно много проводим горячих линий. Последняя была посвящена вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг. И наряду с юристами нашего аппарата принимали участие представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, Комитета ЖКХ Казани, Общественной палаты республики. То есть во взаимодействии можно решать любые вопросы.

«Мы достаточно много проводим горячих линий. Последняя была посвящена вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг» Фото: upch.tatarstan.ru

В сентябре ежегодно мы проводим горячие линии, посвященные началу учебного года. В этом году очень много было звонков со всех районов республики. Вопросы касались организации питания в образовательных учреждениях, ремонта классов и других проблем.

Например, из села Бугульминского района позвонили родители по поводу того, что не организован подвоз детей в школу. А из Азьмушкино Тукаевского района подвоз организован, но остановочной платформы, где дети могли бы ожидать автобус под небольшой крышей над головой, не было. Я сразу обратилась к главе Тукаевского района, и сегодня остановочная платформа уже стоит. По поводу автобуса мы обратились к руководству республики, и вопрос был решен. Вопросы каждого человека очень важны, поэтому, безусловно, требуют внимания и конкретного решения.

Вообще должна заметить, как я уже говорила, у омбудсменов в соответствии с 48-м федеральным законом, принятым в 2020 году, «Об уполномоченных по правам человека в Российской Федерации» есть право в случае затягивания, нерешения вопросов обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод человека и гражданина, нарушенных решениями или действиями или бездействием государственного органа, муниципального органа, организации.

Но нам с момента принятия закона еще не приходилось прибегать к этому праву. Мы стараемся достичь положительного решения с учетом всех обстоятельств мирным путем. Если у нас есть основания считать права обратившегося к нам гражданина нарушенными, мы направляем в организацию или орган наши рекомендации, и они исполняются.

«Совместно с Комитетом внешнего благоустройства Казани, общественными организациями инвалидов, ГИБДД посетили 52 торговых центра города, все надземные, подземные пешеходные переходы» Фото: архив ИА «Татар-информ»

Очень хороший пример понимания важности задач, которые стоят перед нами, – проведенный нами летом этого года мониторинг «доступной среды» на территории Казани. Мы совместно с Комитетом внешнего благоустройства Казани, общественными организациями инвалидов, ГИБДД посетили 52 торговых центра города, все надземные, подземные пешеходные переходы. По результатам направили свои рекомендации. И были очень рады, когда от руководства торговых центров города стали получать ответы о том, что ими наши рекомендации приняты к исполнению. Обозначили парковочные места для инвалидов, исправили пандусы, открыли или исправили замечания по туалетам для инвалидов. Так работа и должна вестись. Мы подсказываем, они исправляют. А для этого нужно сотрудничество и взаимопонимание.

А вот для коллег из органов муниципальной власти мы иногда определенно головная боль. Основные ответственные исполнители системы «Народный контроль» – это сотрудники органов местного самоуправления. Они выполняют огромнейший пласт работы по заявкам граждан. И все они должны быть исполнены качественно и своевременно. А мы за этим очень внимательно следим. Мониторим уведомления, проводим совещания, призываем к дисциплине.

И кто-то, возможно, считает, что я проявляю излишнюю требовательность к органам муниципальной и исполнительной власти в части работы в информационном пространстве, особенно в системе «Народный контроль», когда, может быть, более жестко требую решения обращения гражданина, потому что время уже прошло достаточно много с того момента, когда оно поступило в работу.

«Стоит задача по интеграции всех систем, которые работают с обращениями граждан»

– Каковы предварительные итоги работы республиканской системы «Народный контроль»? Какие новшества были введены в этом году?

– С 2012 года в систему «Народный контроль» поступило уже 390 тыс. обращений. Если сначала у нас было 60 категорий, то с учетом того, что в республике начал работать Центр управления регионом, и развивается платформа обратной связи, в системе уже более 100 категорий.

Они более раздроблены, стали более конкретными. Например, по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами у нас появились три категории, касающиеся вывоза мусора (это установка контейнерных площадок), вывоза ТКО, работы регоператоров. Напрямую подключили региональных операторов к системе «Народный контроль», то есть если гражданин подал обращение, то оно тут же попадает в системе именно к регоператору. Две тысячи обращений мы получили только по вывозу мусора в текущем году.

Центры управления регионами, или ЦУРы, были созданы во всех регионах страны по поручению Президента России Владимира Путина. В некоторых регионах это первая структура, которая аккумулирует обращения граждан, анализирует их и передает на исполнение в профильные органы власти.

В Татарстане системы обратной связи с жителями работают давно – это и интернет-приемные министерств и Правительства республики, которые были созданы первыми в стране, и муниципальные системы «Открытый город», и, конечно, «Народный контроль». А еще система «Инцидент Менеджмент», которая мониторит комментарии жителей в соцсетях. Но сколько бы продвинутыми ни были инструменты каждый в отдельности, они будут работать гораздо эффективнее, если будут работать сообща, скоординированно.

«Центр управления регионом был создан, чтобы анализировать абсолютно все виды обращений граждан, по каким бы каналам они ни поступали» Фото: upch.tatarstan.ru

Центр управления регионом был создан, чтобы анализировать абсолютно все виды обращений граждан, по каким бы каналам они ни поступали. А поскольку они затрагивают практически каждую сферу жизни, было решено создать Проектный офис Центра управления регионом, в который вошли – на уровне руководителей и заместителей – представители всех ключевых министерств и ведомств республики, а также Аппарата Президента Татарстана.

Наша задача – мониторинг, анализ и постоянное совершенствование инструментов обратной связи с жителями с учетом тех практик и наработок, которые есть у каждого министерства или ведомства, у каждой действующей системы.

С начала года было обработано уже более 300 тысяч обращений граждан, и большинство из них были решены оперативно. Это самые насущные вопросы, которые у людей возникают в повседневной жизни, – образование, здравоохранение, ЖКХ, благоустройство. Те обращения, которые быстро решить не получается, мы все берем в работу, включаем в муниципальные и республиканские программы.

Часть вопросов, которая поступает в Центр управления регионом, автоматически направляется в систему «Народный контроль». И мы, как модераторы, лично следим за своевременностью ответов, исполнением обращений.

Вообще стоит задача интеграции всех систем по работе с обращениями граждан – и «Инцидент Менеджмента», и «Народного контроля», и платформы обратной связи.

«Одно из заседаний Всероссийского координационного совета мы проводили у себя в республике. Это было в 2019 году. Оно было посвящено трудовым правам граждан» Фото: upch.tatarstan.ru

– Какой опыт Татарстана по решению проблем граждан из сферы Уполномоченного по правам человека взяли на вооружение другие регионы?

– Мы работаем сообща с уполномоченными всех 85 субъектов РФ. Работаем в рамках Всероссийского координационного совета. Огромное спасибо за такую практику Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, она очень активно стала развивать эту форму сотрудничества, обмена опытом. Два раза в год мы определяем тему заседания и выезжаем для обсуждения в определенные регионы. Осенние встречи обычно проходят в Москве. И буквально недавно была такая встреча. Обсуждали очень горячую тему – обеспечение жилищных прав граждан. Здесь мы делились опытом, выступали мои коллеги из других регионов по той ситуации, которая складывается. И те рекомендации, которые мы выработали, будут направлены в заинтересованные министерства и ведомства России.

Вторая тема, на мой взгляд, тоже была очень важная. Сегодня по закону мы имеем возможность, в случае непринятия определенных рекомендаций Уполномоченного по правам человека, обратиться в суд с административным иском в защиту прав человека. Коллеги делились опытом в этой части.

Я являюсь председателем координационного совета по Приволжскому федеральному округу. В ближайшее время мы планируем провести обучающий семинар в режиме видеосвязи как раз о возможности внедрения данной нормы законодательства в практику своей деятельности.

Тоже не так давно в Хабаровске уполномоченный проводил международную конференцию, посвященную защите прав человека. Я поделилась опытом работы использования информационных технологий в своей деятельности. Такой практики по работе информационной системы «Народный контроль», по взаимодействию с Центром управления регионом ни у кого нет. Поэтому после моего выступления сразу же поинтересовались, можно ли к нам приехать, чтобы изучить и использовать эту практику в своей деятельности.

Кроме того, одно из заседаний Всероссийского координационного совета мы проводили у себя в республике. Это было в 2019 году. Оно было посвящено трудовым правам граждан. Приезжали коллеги со всей России, и мы также делились опытом, показали наши организации, предприятия, муниципальные образования.

Омбудсмен Татарстана входит в состав Европейского института омбудсмена и Азиатскую ассоциацию омбудсменов Фото: upch.tatarstan.ru

Кроме того, омбудсмен Татарстана входит в состав Европейского института омбудсмена и Азиатскую ассоциацию омбудсменов, где также используем опыт, имеющийся у коллег европейских и азиатских государств, рассказываем о своей деятельности.

Ежегодно коллеги из других регионов приезжают к нам для обмена опытом и изучения положительной практики деятельности татарстанского омбудсмена в сфере проактивных форм работы и общей организационной структуры аппарата. К нам приезжали коллеги из Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Дагестан, Чувашской Республики, Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Оренбургской, Московской, Ленинградской, Архангельской и Астраханской областей, города Санкт-Петербурга.

Совместные приемы, приемы в режиме видеосвязи, мероприятия по правовому просвещению, тематические – по этим формам работы мы точно направляли коллегам наши материалы для организации аналогичной деятельности в их аппаратах.

«Мы проводим большую работу по встрече с призывниками в период весеннего и осеннего призывов, сопровождаем наших ребят до мест службы, посещаем воинские части» Фото: upch.tatarstan.ru

Еще одно важное направление нашей деятельности – работа с призывниками. Не все регионы сегодня этим занимаются. Мы проводим большую работу по встрече с призывниками в период весеннего и осеннего призывов, сопровождаем наших ребят до мест службы, посещаем воинские части.

Это очень важно, потому что мы выясняем, какие условия созданы, какие меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить безопасность службы в части межличностных отношений, как организованы питание и лечение, жизнь и быт наших молодых людей.

– Как, на ваш взгляд, в дальнейшем будет развиваться институт Уполномоченного по правам человека?

– Я думаю, что развиваться будет обязательно. Если говорить о России в целом, то это, конечно, программные документы. Даже федеральный закон, принятый недавно, знаменует новый этап деятельности уполномоченных, дает возможность обратиться в суд. Раньше такого никогда не было.

Кроме того, создание при Уполномоченном по правам человека экспертных советов. В этом году прежде чем подготовить доклад уполномоченного России, состоялось около пяти заседаний экспертных советов по самым разным направлениям с привлечением экспертов, общественных правозащитных организаций. Такой активной работы в подготовке доклада, всеобщего обсуждения еще не было.

«Наша задача – мониторинг, анализ и постоянное совершенствование инструментов обратной связи с жителями» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Создан молодежный совет экспертов при уполномоченном. Вовлечение молодых людей в процесс защиты прав человека – это тоже, на мой взгляд, хороший шаг для дальнейшего развития прав человека в нашей стране. Думаю, такая рекомендация будет дана и нам. Мы в свое время приглашали волонтеров из числа студентов юридического факультета Казанского университета и видели, какая заинтересованность была в их работе. Потом это как-то сошло на нет. И вот сегодня новый этап становления, которым мы, конечно, воспользуемся.

Если говорить о республике, то скоро Правительством Татарстана будет принята на новый срок Стратегия по правам человека в РТ до 2028 года, подготовленная с учетом предложений министерств, ведомств, общественных организаций для углубления работы по правам человека. Документ находится в Кабинете Министров, мы ждем его выхода. Это широкое признание прав человека, когда такой важный документ подписывается и вносится постановлением Правительства Татарстана. И это, конечно, новый шаг, дальнейшее движение в целях защиты прав человека на территории нашей республики.

Она ставит перед нами новые задачи. Это и дальнейшее развитие и расширение практики оказания бесплатной юридической помощи, и привлечение некоммерческих общественных организаций для разработки совместно социальных проектов в интересах граждан для защиты прав разных категорий населения.

Большое значение для нас имеет развитие взаимодействия с новой структурой – Центром управления регионом. Это еще большая работа в цифре (цифровом пространстве), не случайно у нас следующий, 2022 год, Президентом Татарстана в республике объявлен Годом цифровизации. Мы в этой части должны разработать свою дорожную карту по использованию цифровых технологий в деятельности института омбудсмена. Это и прямые эфиры с населением в социальных сетях, и расширение функционала системы «Народный контроль», и правовое просвещение граждан в интернете, а не только очно, чтобы расширить нашу аудиторию, круг заинтересованных слушателей.