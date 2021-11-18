Сария Сабурская разъяснит татарстанцам их трудовые права в период мер против Covid19

Уполномоченный по правам человека в Татарстане, председатель Проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская 23 ноября проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

«Знание своих прав, свобод и законных интересов – одна из фундаментальных гарантий их соблюдения. Одна из эффективных и необходимых форм повышения уровня юридической грамотности населения – предоставление бесплатной и доступной правовой помощи. Практику горячих линий мы начали еще в 2011 году. А сейчас, в период действия ограничительных мер, такая форма обратной связи с жителями является наиболее предпочтительной», - отметила Сария Сабурская.

«Горячая линия» состоится 23 ноября с 9.00 до 16.00. Задать свои вопросы жители республики смогут по телефону (843) 236-00-71, а также в WhatsApp по номеру +7-939-345-37-50. На вопросы также ответят сотрудники Аппарата Уполномоченного, представители Госинспекции труда в РТ, Федерации профсоюзов РТ, Прокуратуры РТ и Минтрудсоцзащиты РТ.