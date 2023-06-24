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Руc Тат
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Политика 24 июня 2023 13:05

Сария Сабурская: «Разум должен преобладать над амбициями»

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О своем видении ситуации «Татар-информу» рассказала Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

«Я очень обеспокоена и расстроена из-за текущей ситуации. То, что "вагнеровцы" участвовали в боях и поддерживали военнослужащих, наверное, было здорово. И сегодня непонятна ситуация, почему все это произошло», - отметила она.

По словам Сарии Сабурской, разум должен преобладать над амбициями.

#Уполномоченный по правам человека в РТ
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