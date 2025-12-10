Сария Сабурская поздравила жителей Татарстана с международным Днем прав человека

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская обратилась к жителям республики с поздравлением в честь международного Дня прав человека.

«10 декабря 1948 года была принята Всеобщая декларация прав человека, документ, закрепивший главенство и первостепенность личности и ее прав. Благодаря этому знаменательному событию были провозглашены неотъемлемые права, присущие любому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения», – отметила она.

По словам Сабурской, каждый год мировое сообщество расширяет защиту прав и свобод, обеспечивая возможность большему числу людей добиваться справедливости и равенства. Этот день, подчеркнула уполномоченный по правам человека в РТ, – напоминание о важности знания своих прав и обязанностей, уважения к окружающим и помощи тем, кто не может помочь себе самостоятельно.

«Институты защиты прав человека – это неотъемлемая и фундаментально важная характеристика современного, цивилизованного и демократического государства», – подчеркнула Сабурская.

Она отметила, что Республика Татарстан рассматривает права и свободы граждан как важнейшую ценность, а аппарат уполномоченного служит усилению гарантий государственной защиты.

«В нашей уникальной республике сочетаются различные религии и национальности, различные объединения и языковые группы, но самым важным остается единство и уважение друг к другу», – заметила она.

Уполномоченный по правам человека также выразила благодарность гражданам и организациям, участвующим в правозащитной деятельности, в частности общественным помощникам в городах и районах республики, социально ориентированным общественным организациям, экспертам и СМИ. «Без их помощи в реализации восстановления нарушенных прав граждан, правового просвещения и наблюдения за законностью наше дело было бы не столь успешно», – заявила Сабурская.

По ее словам, современное время требует от правозащитников нестандартных решений и оперативных действий. «В такое время защита прав человека приобретает еще большее значение, чем во времена спокойствия и безмятежности», – подчеркнула она, добавив, что особое внимание уделяется защите прав военнослужащих и граждан, находящихся в сложных ситуациях за границей.

Сабурская напомнила, что в приоритете остаются и стандартные гражданские вопросы: «Наша основная задача – помочь каждому обратившемуся в самые крайние сроки».

Завершая обращение, она подчеркнула важность человечности и солидарности: «Самое важное во все времена – быть Человеком с большой буквы, оберегать справедливость, помогать ближним и неспособным помочь себе самостоятельно и протянуть руку помощи любому нуждающемуся, будь то татарстанец, беженец или гражданин другой страны вне политики и любых иных обстоятельств».

«Пусть этот день будет для вас воплощением незабвенных ценностей – равенства, справедливости и человеческого достоинства. Пусть эти ценности подарят нам мир, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам не терять оптимизм, хранить в себе добро и жить в согласии», – заключила она.