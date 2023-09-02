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Общество 2 сентября 2023 12:57

Сария Сабурская: Порядка 30–40% обращений о нарушении прав человека подтверждаются

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Сария Сабурская: Порядка 30–40% обращений о нарушении прав человека подтверждаются
Сария Сабурская
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

От 30 до 40% обращений о нарушении прав человека действительно подтверждаются. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Порядка 30–40% обращений действительно подтверждаются. Не всегда бывают правы заявители», — подчеркнула татарстанский омбудсмен.

Относительно имеющихся у нее полномочий Сабурская заметила, что уполномоченные по правам человека имеют право участвовать в судах (в качестве третьих лиц и подавать административные иски), а также обращаться в прокуратуру.

Относительно предоставления рекомендаций органам исполнительной власти Сабурская подчеркнула, что перед этим в аппарате уполномоченного «очень внимательно выясняют, насколько объективно обращение граждан», для чего очень внимательно изучают нормативные документы.

#Сария Сабурская
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