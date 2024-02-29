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Сария Сабурская: Новые меры поддержки участников СВО безусловно будут
Меры поддержки участников специальной военной операции и их семей обширны, и они с большой долей вероятности будут расширены. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, комментируя послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
«Президент начал свою речь с того, что выразил уважение всем участникам СВО, которые сегодня стоят на защите нашей Родины, а также их семьям. И завершил послание он так же: говоря, что именно они — гордость нашего государства и что выполнение намеченных планов зависит напрямую от них, от их мужества», — заметила собеседница «Татар-информа».
Сабурская подчеркнула, что сегодня для бойцов и их семей уже действует большое количество мер поддержки. Это низкопроцентные кредиты на улучшение жилищных условий, газификация домов, различные субсидии и льготы. Однако в будущем их, возможно, расширят.
«Владимир Владимирович в начале отметил, что послание этого года имеет свою особенность, что оно построено именно исходя из встреч с населением страны. Это сегодня, можно сказать, план на перспективу исходя из тех запросов, которые есть у населения. И поэтому я уверена, что эти запросы будут услышаны, и те проблемы, которые возникают, в частности, и у участников СВО, будут решены, новые меры поддержки безусловно будут», — заключила Сария Сабурская.
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