Сария Сабурская: Новые меры поддержки участников СВО безусловно будут

Меры поддержки участников специальной военной операции и их семей обширны, и они с большой долей вероятности будут расширены. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, комментируя послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Президент начал свою речь с того, что выразил уважение всем участникам СВО, которые сегодня стоят на защите нашей Родины, а также их семьям. И завершил послание он так же: говоря, что именно они — гордость нашего государства и что выполнение намеченных планов зависит напрямую от них, от их мужества», — заметила собеседница «Татар-информа».

Сабурская подчеркнула, что сегодня для бойцов и их семей уже действует большое количество мер поддержки. Это низкопроцентные кредиты на улучшение жилищных условий, газификация домов, различные субсидии и льготы. Однако в будущем их, возможно, расширят.

«Владимир Владимирович в начале отметил, что послание этого года имеет свою особенность, что оно построено именно исходя из встреч с населением страны. Это сегодня, можно сказать, план на перспективу исходя из тех запросов, которые есть у населения. И поэтому я уверена, что эти запросы будут услышаны, и те проблемы, которые возникают, в частности, и у участников СВО, будут решены, новые меры поддержки безусловно будут», — заключила Сария Сабурская.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.