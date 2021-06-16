Сария Сабурская не смогла сдержать слез, вспоминая трагедию в казанской школе

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская не смогла сдержать слез в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн», вспоминая о трагических событиях в казанской школе №175.

«Это такая трагедия... Я видела тех родителей, которые переживают смерть своих детей. Я как мать и бабушка переживаю за этих детей и родителей, потому что это очень страшно — пережить смерть своего чада», — поделилась эмоциями омбудсмен.

Сария Сабурская 1 июня побывала в ДРКБ и ознакомилась с условиями лечения пострадавших детей. На тот момент в больнице под наблюдением врачей оставались двое школьников — мальчик и девочка.

«У девочки был замечательный настрой, она готова была хоть в тот же день выпрыгнуть из кровати и пойти вместе с нами. В некотором нестабильном психологическом состоянии находился парень-девятиклассник. Просто нужно время, которое залечит эту рану. Потому что то, что они пережили, может закрыться только любовью близких, родных и окружения», — отметила Сабурская.

Омбудсмен также выразила надежду на то, что поддержка близких, социальная поддержка и меры, которые предоставляет и республика, и лично ее Президент Рустам Минниханов, позволят детям забыть пережитые ими страшные минуты.