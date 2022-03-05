Сария Сабурская: Нужно верить в свою страну и вести себя достойно

Европейские государства не понимают обстановки, сложившейся в Донбассе и на Украине в целом, а также роли России в защите населения ДНР и ЛНР. В сложившейся обстановке россиянам не стоит испытывать беспокойство или панику, наоборот, нужно вести себя достойно и верить в силы своей страны, заявила уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

«Как и любой гражданин, я переживаю из-за сложившейся ситуации, из-за непонимания европейских государств роли России в освобождении тех территорий, которые сегодня страдают, и поддержке граждан ДНР и ЛНР, - отметила она. - Мы видим, как тревожатся наши семьи, как принимают вынужденных переселенцев в России. Беженцы находят здесь кров, внимание и душевное сопереживание».

Государство сегодня всесторонне поддерживает россиян, подчеркнула омбудсмен. И они в ответ должны поддержать свою страну, считает Сабурская. «Надо работать и достойно себя вести и, конечно, не паниковать ни в коем случае. У нас сильное государство. Мы должны уважительно относиться к своей родине», – подчеркнула омбудсмен.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Спустя несколько дней народные республики обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. Для защиты мирных жителей 24 февраля РФ была запущена специальная военная операция.