Сария Сабурская: Референдумы — историческое событие и для участников, и для самой России

Проведение референдумов по вхождению ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России — историческое событие. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

«За восемь лет антиконституционного переворота на Украине было попрание всех прав и норм человека: на жизнь, на здоровье, на охрану жилища. Вы посмотрите, сколько событий за это время произошло: людей уничтожали, преследовали даже по религиозным основаниям. Я даже не говорю о гражданах, которые не являлись украинцами. Практически был запрещен русский язык. К тем россиянам, которые проживали там и говорили на русском языке, относились как к национальному меньшинству. Конечно же, назрела необходимость в проведении референдума», — отметила собеседница агентства.

Сабурская напомнила, что право на самоопределение прописано в нескольких статьях Устава ООН и других международных нормах.

«Это, конечно, историческое событие как для тех, кто сегодня идет на референдум — тех областей и народных республик, так и для России», — подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека убеждена, что это самое справедливое решение. «Мы должны быть вместе. Должны дать возможность этим людям жить в мире и согласии, говорить на том языке, на котором они хотят. Мы должны быть уверены в завтрашнем дне — за себя, за свою жизнь, за свои семьи, за детей», — заключила она.

В дни проведения референдумов для граждан Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые на сегодняшний день проживают в Татарстане, будут открыты избирательные участки в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Голосование будет проходить пять дней — с 23 по 27 сентября.