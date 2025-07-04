Шарипзянов объяснил, почему «Авангард» заслуживал пройти «Локомотив»

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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о выступлениях своей команды в минувшем сезоне КХЛ.

«Оцениваю тот сезон как шаг вперед. Да, обидно проиграли, уже второй год подряд уступаем в седьмой игре «Локомотиву», который потом как минимум в финал выходит. Неприятно, неутешительно, но Ярославль заслуженно прошел дальше. А мы смотрим только вперед, осталось три недели до общего сбора. Хорошая команда подбирается, так что только положительный настрой: нужно просто взять то, что нам дают, и играть», – сказал Шарипзянов.

Также Дамир высказался о том, что его команда сумела победить «железнодорожников» в трех матчах в серии, в отличие от других оппонентов «Локомотива».

«Я считаю, что мы заслуживали их проходить. Так же как и они заслуживали проходить нас. Все решил один гол, и его забил «Локомотив» – вот и все, на тот день они оказались сильнее. Но мы смотрим на себя и знаем, от чего отталкиваться. В новом сезоне у нас не будет такого медленного старта, я думаю, нам его просто не дадут сделать», – передает слова Шарипзянова «Чемпионат».

Напомним, «Авангард» финишировал шестым в таблице Восточной конференции в сезоне 2024/25. В первом раунде команда Ги Буше победила «Металлург» (4-2), а во втором уступила «Локомотиву» (3-4). Впоследствии ярославцы впервые в истории взял Кубок Гагарина, в полуфинале обыграв «Салават Юлаев» (4-1), а в финале – «Трактор» (4-1).