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Шариповы из Муслюмово: Женщина — хранительница семейного очага
Глава семьи Шариповых из Муслюмовского района Татарстана, после ДТП потеряв способность передвигаться самостоятельно, начал заниматься изготовлением мебели и привлек сыновей в семейный бизнес. Сегодня Шариповы стали гостями телемарафона на канале «ТНВ-Татарстан».
«Мы основали свое дело 17 лет назад: меня научил мой младший брат, потом я управление передал старшему сыну, позже к нам присоединился младший сын Диас. Сейчас они работают в своем цехе, я в своей мастерской изготавливаю мебель для столовой», — ознакомил с историей семейного дела Мияссар Шарипов.
Его супруга Миляуша Шарипова работает оператором газового оборудования. «Уже 21 год в этой профессии. Это очень опасная и ответственная работа, но она приносит мне удовольствие», — рассказала она.
В 2015 году Шариповы были награждены медалью «За любовь и верность». У них два сына и три внука.
«Женщина — хранительница семейного очага, она отвечает за тепло и согласие в доме. Это дано женщине с рождения и воспитывается в ее семье. У наших родителей нас было пятеро — четыре дочери и сын. Наша мама была очень доброй, но строгой, требовательной, если надо. Видимо, эти качества помогли нам смело преодолевать жизненные трудности», — поделилась наблюдениями и воспоминаниями Миляуша Шарипова.
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