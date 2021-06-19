Ирек Шарипов: Переходя из района в район,«Семык» дает импульс развитию марийской культуры

— Как будет отмечаться праздник «Семык» в Год родных языков и народного единства?

— При организации любого праздника мы стараемся сохранить его аутентичность, стремимся передать его исконные смыслы и ценности молодому поколению.

Современные технологии позволяют масштабировать праздник и донести его до большого количества зрителей, но в любом случае должны сохраниться «кристаллы» культуры народов, которые образовывались в течение многих веков.

Каждый год место проведения праздника «Семык» определяется марийской общественностью и на уровне республиканской марийской организации. Переходя из района в район, праздник дает импульс развитию марийской культуры на местах празднования. В сельских поселениях на благо жителей остается инфраструктура для проведения торжества.

В этом году «Семык» пройдет 19 июня в селе Мари-Суксы Актанышского района. Это уникальное село, где в окружении татарского народа крайне бережно охраняется культура марийского народа. Несмотря на это, актанышские марийцы бережно сохраняют свою исконную культуру. Данный феномен может даже стать поводом для работы историков и этнографов. Справедливости ради стоит отметить, что народы в каждом селении нашей республики и страны стремятся сохранить свою народную культуру.

— Сколько представителей марийской культуры проживает сейчас на территории Татарстана?

— На сегодняшний день в республике проживает около 20 тыс. марийцев, а марийский язык изучается примерно в двух десятках школ Татарстана. Марийская организация в Доме Дружбы народов является одной из самых крупных.

— В каком формате будет проходить праздник? Как пандемия повлияла на проведение праздника?

— Прошлый год научил нас навыкам онлайн-работы, все увидели, насколько это эффективно. Организация эфира перед праздником, подготовка и онлайн-трансляция положительно влияют на рост числа участников торжества. По сравнению с предыдущими годами произошло 15-кратное увеличение. Хочу отметить, что перед праздником «Семык» в течение пяти дней проходили онлайн-трансляции мастер-классов, концертов и уроков языка.

На самом празднике гостей познакомят с бытом и культурой марийской и татарской деревни, национальной кухней. Здесь будут работать площадка для национальных игр, интерактивные мастерские и ярмарка. Все желающие смогут попробовать свои силы в национальных играх, спортивных соревнованиях и национальной борьбе «Мари патыр».

В празднике примут участие более десяти марийских фольклорных и вокальных коллективов из 12 муниципальных образований республики: Агрызского, Арского, Актанышского, Балтасинского, Кукморского, Мамадышского, Мензелинского, Менделеевского, Муслюмовского, Елабужского районов и городов Казань и Набережные Челны.

— Сколько человек планирует принять участие в празднике?

— Мы ожидаем увидеть на празднике от 3 до 5 тысяч участников. Гости планируют приехать не только из Татарстана, но и из Марий Эл. Отмечу, что все зависит от района, ведь на торжество обычно выходит все село, где бы праздник ни проводился. Также в это время в села приезжают родственники, гости и участники всех марийских организаций, которые есть в каждом районе компактного проживания марийского народа.