Шарипов: Перепись-2021 покажет национальный состав Татарстана

Итоги Всероссийской переписи населения-2021 крайне важны для Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов. Об этом сообщил директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов.

«Для нас результаты переписи населения — это рабочие документы, которые всегда под рукой. Выезжая по республике, мы изучаем результаты переписи и смотрим национальный состав районов и городов республики. В своей работе мы видим, что за 10 лет состав изменился. До пандемии в Татарстан ежегодно приезжали до 300 тыс. иностранных граждан», — сказал он.

Ирек Шарипов выразил уверенность, что Всероссийская перепись населения покажет национальный состав Татарстана. Он также отметил, что разница между прошлой переписью в 2010 году и переписью этого года будет значительной. Дело в том, что произошли большие сдвиги в миграционной ситуации, в мире меняется национальный состав государств и континентов, и субъекты России не стали исключением.

Отметим, что на сегодняшний день в республике проживают представители 173 национальностей. Дом дружбы народов РТ объединяет 37 национальных культурных объединений.