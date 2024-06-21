Сарик Андреасян возьмется за экранизацию романа Льва Толстого

В следующем году продюсер и режиссер Сарик Андреасян приступит к созданию фильма по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом режиссер сообщил в своем телеграм-канале.

«Что должен снимать режиссер после успеха "Онегина"? Конечно, "Войну и мир"! Большое кино соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году!» – говорится в сообщении.

Вышедшая в этом году картина Андреасяна «Онегин» собрала в российском прокате около 800 млн. рублей.

Тем временем телеканал «Россия» вместе с онлайн-кинотеатрами приступил к работе над сериалом по тому же роману Толстого. Режисером сериала выступит Сергей Урсуляк. На его счету телеадаптация 2015 года четырехчастного романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова и сериал «Ликвидация» о борьбе Одесского уголовного розыска с бандитизмом.