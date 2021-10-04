Марат Шарифуллин: В памяти надолго остаются ситуации, когда цены достигали пика

Почему летом в Татарстане разогналась инфляция, стоит ли ждать ее снижения, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин.

Управляющий Отделением Банка России по Татарстану Марат Шарифуллин

Фото предоставлено пресс-службой Отделения Банка России по Татарстану

«Инфляция в целом по стране начнет замедляться в четвертом квартале»

– Марат Дамирович, летом этого года инфляция в Татарстане вернулась к значениям 5-летней давности. С чем связан столь резкий рост инфляции?

– Рост инфляции в середине лета наблюдался не только в нашей республике, но и в Приволжском федеральном округе (ПФО) и России в целом. На динамику повлиял рост цен на мировых рынках, расширение спроса со стороны населения, который в отдельных сегментах превысил возможности предложения, и эффект низкой сравнительной базы прошлого года.

И это только общие факторы. О причинах инфляции по компонентам: продуктам питания, непродовольственным товарам и услугам – надо говорить отдельно. Об этом, кстати, более подробно можно узнать на сайте Банка России, где ежемесячно публикуются информационные материалы об инфляции в регионах, в которых и объясняются причины изменения цен на товары и услуги.

Сейчас мы видим, что в августе в нашей республике годовая инфляция замедлилась, составив 7,1%, тогда как в июле годовой прирост цен был на уровне 7,4%.

– Что означает «эффект сравнительной базы прошлого года»?

– Для расчета инфляции цены на товары и услуги сопоставляются с аналогичным периодом прошлого года, то есть август к августу, июль к июлю и так далее. Делается это для того, чтобы исключить влияние сезонных факторов.

В 2020 году, в начале пандемии, в период жестких противоэпидемических ограничений, активность потребителей и бизнеса сильно снизилась. Люди в основном покупали продукты питания с длительным сроком хранения и товары первой необходимости, а бизнес старался подстроиться под действующие противоэпидемические ограничения. Спрос на многие товары и услуги начал снижаться, а на некоторые, например, медицинские услуги и средства индивидуальной защиты, – наоборот, стал расти очень высокими темпами. Сказались и проблемы с логистикой, поставками, и ослабление рубля. Все это формировало сравнительную базу цен, которая влияла на годовую инфляцию в 2021 году.

«В прошлом году из-за повышенного спроса и проблем с поставками цитрусовые дорожали очень высокими темпами. В 2021 году такого не наблюдалось» Фото: ИА «Татар-информ»

Возьмем для примера лимоны. Весной и в начале лета этого года они стоили дешевле, чем в 2020 году. И это связано как раз с тем, что в прошлом году из-за повышенного спроса и проблем с поставками цитрусовые дорожали очень высокими темпами. В 2021 году такого не наблюдалось, предложение цитрусовых вернулось к обычным показателям. Но то, что происходило год назад, влияет на расчет годового роста цен и в текущем году. Это и называется эффектом сравнительной базы.

– В августе рост цен замедлялся, видимо, за счет сезонных факторов. По вашему мнению, в июле мы наблюдали пиковые значения? Какую траекторию мы увидим в дальнейшем?

– Инфляция считается в годовом выражении как раз для того, чтобы исключить влияние сезонных колебаний. Например, мы знаем, что каждый год летом и осенью овощи и фрукты начинают дешеветь, потому что появляется новый урожай. Поэтому говорить о влиянии сезонности можно, только если она меняется или, говоря языком статистики, смещается. Например, если из-за холодной погоды урожай овощей созрел и поступил в продажу позже обычного.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года, когда снизится влияние эффекта сравнительной базы прошлого года и временных факторов по продуктам питания.

Прежде всего это касается тех товаров и услуг, которые в прошлом году стоили дешевле из-за противоэпидемических ограничений и слабой динамики спроса на них.

Также в полной мере начнут действовать принятые ранее решения Банка России по повышению ключевой ставки. Влияние ключевой ставки на экономику и инфляцию растянуто во времени. Сначала реагируют ставки на межбанковском рынке. Далее начинают расти процентные ставки по кредитам и по депозитам для граждан и предприятий. В результате увеличивается привлекательность вкладов, граждане и бизнес все больше сберегают, а тратить за счет кредита стараются поменьше. Снижение спроса в экономике приводит к замедлению инфляции. В целом такой лаг может составлять от 3 до 6 кварталов.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране начнет замедляться в четвертом квартале 2021 года Фото: ИА «Татар-информ»

«По мере поступления урожая ситуация будет стабилизироваться»

– Росстат нам сообщает об официальной инфляции, которая в нашем регионе в августе составила 7,1%. Но ведь цены выросли гораздо больше. Например, стоимость моркови и свеклы летом превышала 100 рублей за килограмм, они были дороже, чем бананы из Эквадора, и выросли даже не на 10%, а в разы. Почему официальная статистика одна, а на прилавках мы видим другие цифры?

– Вообще, для расчета инфляции Росстат измеряет стоимость стандартной потребительской корзины. В нее входят более 550 товаров и услуг, которые обычно покупают люди. У каждого из нас как потребителя свой личный набор продуктов питания, товаров и услуг, который может отличаться от стандартной потребительской корзины, и, соответственно, «своя личная инфляция».

В любом случае об инфляции в целом не стоит судить по изменению цен на один или несколько товаров, а оценить свой личный индекс потребительских цен можно с помощью калькулятора инфляции на сайте fincult.info.

Что же касается овощей, которые вы упомянули, в начале лета 2021 года запасы отечественной моркови, свеклы и картофеля закончились раньше обычного из-за того, что в 2020 году сбор корнеплодов был меньше прошлогоднего. Доля российских овощей на рынке уменьшилась, более дорогой, импортной продукции – увеличилась.

Отмечу, именно такие ситуации, когда цены достигали пиковых значений, надолго остаются в памяти потребителей.

При этом уже в июле-августе текущего года урожай ранних сортов начал поступать на рынок в большем, чем в прошлом году, объеме. По мере поступления урожая ситуация будет стабилизироваться и в дальнейшем. И мы уже наблюдаем замедление роста цен на многие виды овощей. Например, огурцы и помидоры в августе стоили дешевле, чем в прошлом году. Равно как и яблоки. Кроме того, для стабилизации цен на овощи в нашей республике были организованы дополнительные сельскохозяйственные ярмарки, на которых население может приобретать продукты по сравнительно низким ценам.

«Для стабилизации цен на овощи были организованы дополнительные сельскохозяйственные ярмарки, на которых население может приобретать продукты по сравнительно низким ценам» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Правительство РФ ввело ряд мер по сдерживанию цен: были установлены фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло. Отразились ли эти меры на ценах?

Да, действия федерального правительства по стабилизации ситуации на продовольственном рынке позволили замедлить годовой рост цен на эти товары.

Как вы знаете, летом 2021 года были также введены пошлины на экспорт древесины и металла. Наряду с постепенным снижением цен на мировых товарных рынках в августе 2021 года это привело к замедлению годового роста цен на стройматериалы в Татарстане. Такая тенденция наблюдалась и в целом по ПФО.

«Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки»

– Цель Банка России – привести инфляцию к «вблизи 4%» и удерживать ее на этом уровне в дальнейшем. Почему именно 4%? Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что ориентир может быть пересмотрен. Когда этот вопрос планируется рассмотреть и почему появилась такая идея?

Цель по инфляции «вблизи 4%» установлена с учетом особенностей российской экономики. Это немного выше, чем в странах с развитой конкуренцией на большем количестве рынков и низкими инфляционными ожиданиями. Также принимается во внимание уровень инфляции в странах-ключевых торговых партнёрах. Это необходимо для поддержания конкурентоспособности отечественной продукции.

Если инфляция в среднем по стране будет ниже 4%, на некоторых товарных рынках может возникнуть дефляция и «дефляционная спираль». Это такая ситуация, когда ожидание дальнейшего снижения цен приведет к сокращению спроса, производства, а в результате и доходов и снова – спроса.

Цель Банка России – привести инфляцию к «вблизи 4». Эльвира Набиуллина допустила, что ориентир может быть пересмотрен Фото: kremlin.ru

Если же инфляция будет выше, это означает, что на отдельных сегментах рынка она может достигать двузначных значений. Это повлияет на инфляционные ожидания граждан: ожидая дальнейшего роста цен они поспешат приобретать товары длительного пользования. На фоне повышенного спроса у продавцов появляется возможность дальнейшего увеличения цен, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на уровне жизни людей.

Конечно, происходящие изменения в экономике, уровень инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, могут требовать подстройки ключевых параметров политики Банка России. Но, подчеркну, сам факт обсуждения пересмотра цели по инфляции не означает ее изменения в итоге. Результаты этой работы будут учтены, в том числе при подготовке Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 год.

Марат Дамирович, Банк России в пятый раз поднял ключевую ставку. Будет ли она увеличиваться дальше? Когда ЦБ сможет начать ее снижать?

Банк России настраивает денежно-кредитную политику так, чтобы вернуть инфляцию к цели – вблизи 4%. Показатели, которые характеризуют устойчивые компоненты инфляции, говорят о сохранении инфляционного давления значимо выше цели Банка России и в августе, и в начале сентября этого года.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 октября 2021 года.