Саргина сообщила о двукратном снижении содержания нитратов в Голубых озерах

В результате мероприятий по благоустройству, запрету въезда автомобилей и переносу мест для погружения в водах Голубых озер в Казани зафиксировано двукратное снижение содержания нитратов. Об этом сообщила сегодня замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы хотим поделиться приятной новостью о двукратном снижении содержания нитратов в воде Голубых озер. Об этом мы еще отдельно расскажем, Академия наук РТ выйдет с большой новостью, пояснит, почему и как это произошло. <…> Мы этому факту очень рады», – сказала она.

Саргина отметила, что положительного результата удалось достичь благодаря обустройству пяти новых мест для погружения в воду, выбранных совместно с представителями экологического сообщества, а также запрету въезда на ООПТ автотранспортных средств.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.