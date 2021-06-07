Сардана Авксентьева: Партия «Новые люди» видит уникальную роль Татарстана в судьбе России

Бывший мэр Якутска и кандидат в Государственную Думу от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева побывала с визитом в Казани. Свою партийную работу политик начала с поездок по России, чтобы составить избирательную программу. В столице Татарстана она встретилась с активистами в штабе регионального отделения партии.

Сардану Авксентьеву, когда она возглавляла Якутск, называли народным мэром. После избрания она отменила собственную инаугурацию, отказалась от дорогостоящих зарубежных командировок, продала внедорожники, принадлежавшие администрации города. И само здание мэрии она пыталась продать, чтобы переселить чиновников в бюджетный офис на окраине города.

В начале 2021 года Авксентьева ушла в отставку с поста мэра по состоянию здоровья. Но сейчас она чувствует себя отлично и готовится к выдвижению в депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

«В Татарстане я не первый раз и люблю сюда приезжать. Здесь уникальная атмосфера, прекрасная природа и люди», — заметила Авксентьева.

Кандидат в депутаты также оценила уникальную роль Татарстана в существовании многонациональной России. «Татарстан являет мощь и силу многонационального государства. Роль Татарстана для России очень высока и значима», — подчеркнула она.

Работая в команде партии «Новые люди», Авксентьева поставила перед собой две основные задачи: справедливое распределение денег между регионами и федеральным центром и построение диалога между обществом и властью.

«Когда я говорю о распределении, это не значит — отобрать у кого-то и раздать остальным, речь [идет] об оптимизации бюджета, изменении налогового законодательства. Больше средств должно оставаться в регионах, там, где производятся товары, где люди работают. Речь идет о НДФЛ и налоге на прибыль», — объяснила она.

Также важной задачей кандидат в депутаты назвала сокращение представительских расходов органов власти. «Для этого нужно менять психологию и требования к власти. Это зависит прежде всего от избирателей — чем более требовательны мы будем к тем, кого избрали, тем больше будет порядка», — уверена политик.

Для нормального общественного диалога кандидат считает необходимым создание системы, при которой мэры городов будут избираться жителями напрямую. Кроме того, экс-мэр убеждена в необходимости поддерживать независимые СМИ и все общественные объединения и организации, которые транслируют запросы граждан.

Авксентьева присоединилась к «Новым людям», поскольку, по ее мнению, это единственная партия, которая четко формирует региональную повестку.

Множество идей для избирательной программы Авксентьева почерпнула в своей работе на посту мэра Якутска. Обычные граждане должны чувствовать, что могут влиять на то, какие перемены происходят в их родном городе, убеждена политик.

«Если это получилось в одном городе, то может получиться и по всей России. Я обязана сделать так, чтобы голос регионов был услышан на самом высоком уровне», — заметила она.

По ее словам, фракция партии «Новые люди» в Госдуме в первую очередь раскроет людям все параметры бюджета. А после этого займется перераспределением денег в пользу регионов.

Депутаты также займутся и решением проблем предпринимательства, поскольку малому и среднему бизнесу сегодня тяжело как никогда. Приоритетными для себя экс-мэр сочла меры, которые будут направлены на снижение уровня бедности в стране. По ее мнению, помощь должна быть адресной: для многодетных семей, семей с детьми и семей с одним родителем.

«Общество сейчас очень дифференцировано, поэтому самочувствие людей в таком государстве очень плохое. Нет справедливости и нет ответов, почему одни богаче, а другие беднее. Ситуацию нужно менять», — констатировала кандидат.

По словам Сарданы, всего несколько человек могут изменить ситуацию в Госдуме и вернуть в парламент дискуссию.

«Я бы хотела призвать жителей Татарстана 19 сентября прийти и проголосовать. Если мы все будем ходить на выборы, в стране получится что-то изменить к лучшему», — подытожила кандидат в депутаты.