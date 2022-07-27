Саратовская область захотела развивать речные пассажирские перевозки с Татарстаном

Саратовская область изъявила желание развивать речные межрегиональные перевозки с Татарстаном. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Садыков.

«Развитие межрегиональных перевозок – это то направление, на которое мы делаем ставку. Межрегиональное сообщение было всегда, сейчас его просто надо возродить. Нам уже Саратовская область направила письмо о том, что они тоже хотят участвовать в развитии межрегиональных перевозок», – сказал он.

Садыков упомянул, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме между Федеральным агентством по туризму, правительствами Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей было подписано соглашение о реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь». Одним из пунктов этого соглашения предусмотрено сотрудничество в развитии речных межрегиональных перевозок.

«Мы направили соответствующие обращения в эти регионы и сейчас ждем от коллег обратную связь – как они видят развитие этих перевозок», – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

По его словам, пассажиров планируется перевозить на «Метеорах 2020», которые будет производить Зеленодольский завод имени Горького. «Рассчитали потребность, если все регионы к этой работе подключатся, то потребуется 12 метеоров. Завод сможет построить три судна в год, то есть все суда за четыре года. Это длительный проект, но он будет востребован», – подчеркнул Садыков.

В этом году между Казанью и Чебоксарами открылось межрегиональное речное сообщение, которое осуществляется на 45-местных судах «Валдай».