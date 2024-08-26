Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Саратов и Энгельс атаковали беспилотники ВСУ, пострадали четыре человека
Средства ПВО в ночь на 26 августа отразили атаку ВСУ в Саратовской области. Обломки сбитых дронов упали на жилые дома в областном центре и в Энгельсе, заявил губернатор Роман Бусаргин. В результате атаки в Саратове пострадали четыре человека, передает РИА Новости.
Как указано в сообщении, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте.
В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. В результате никто не пострадал.
По словам губернатора, всем пострадавшим местные власти окажут необходимую помощь. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»