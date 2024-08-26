Саратов и Энгельс атаковали беспилотники ВСУ, пострадали четыре человека

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Средства ПВО в ночь на 26 августа отразили атаку ВСУ в Саратовской области. Обломки сбитых дронов упали на жилые дома в областном центре и в Энгельсе, заявил губернатор Роман Бусаргин. В результате атаки в Саратове пострадали четыре человека, передает РИА Новости.

Как указано в сообщении, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте.

В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. В результате никто не пострадал.

По словам губернатора, всем пострадавшим местные власти окажут необходимую помощь. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.