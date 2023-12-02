Шарафутдинова: Людям интересна татарская кухня — мастер-классы слушают, боятся пропустить

На Дне Татарстана на Международной выставке-форуме «Россия» развернулись мастер-классы, посвященные татарской кухне. Площадка вместила 100 гостей, каждый из которых затем сможет не только попробовать понравившееся блюдо, но и приготовить его у себя дома, рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова.

По ее словам, гостей павильона увлекла татарская кухня — «боятся пропустить что-то, так внимательно слушают». Лучшие шеф-повара Татарстана рассказывали им о приготовлении праздничного гуся, зур балиш, губадии, талкыш калеве, лимонадах «Эмис». Позднее для них приготовят и традиционный чак-чак, а также расскажут о лаишевских чаях. «То есть мы показываем наш потенциал не только в кулинарии, но и еще и в производстве», — подчеркнула Шарафутдинова.

Каждое блюдо можно попробовать — готовится по 100 дегустационных наборов. Кроме того, для посетителей подготовлены распечатки рецептов, чтобы они смогли повторить их дома и порадовать себя и близких.

«Здесь не только москвичи, здесь очень много [гостей из других] регионов, огромное количество за целый день людей, и люди с удовольствием смотрят, слушают», — сказала она.

Шарафутдинова отметила, что татарская кулинария привлекает большое число участников выставки. Через нее они узнают и больше о самой республике. К примеру, пошутила она, посетив площадку, гости уже не думают, что «Татарстан — это Казахстан». Таким образом, за пределами РТ узнают больше не только о гастрономии, но и самом регионе.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Сегодня, 2 декабря, в пяти павильонах проходят мероприятия Дня Татарстана. В церемонии открытия принял участие Раис республики Рустам Минниханов.