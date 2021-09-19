Шарафиев: Избирательная компания в Татарстане проходит активно и в то же время спокойно

Несмотря на высокую активность жителей РТ на выборах в Госдуму РФ, избирательный процесс проходит спокойно, заявил депутат Госсовета РТ от татарского регионального отделения политической партии ЛДПР Эдуард Шарафиев в ходе посещения Центра общественного наблюдения города Казани, расположенного в IT-парке.

«Это не может не радовать, ведь наша главная задача — сделать все возможное, чтобы выборы в республике прошли на достойном высоком уровне и в спокойной обстановке», — сказал он.

Депутат обратил внимание на то, что на нынешних выборах у каждой политической партии была возможность донести до потенциальных избирателей свое видение и представить свою программу.

«Партиям было предоставлено бесплатное эфирное время на телеканалах, на радиопередачах. Многие партии и кандидаты использовали интернет-площадки, интернет-ресурсы, поэтому у всех политических сил были равные возможности донести свои видения и программы до избирателя», — поделился Шарафиев.

Он отметил, что явка на выборы в Республике Татарстан традиционно высокая.

«Это показывает, в первую очередь, доверие к самому институту выборов, доверие к власти Республики Татарстан. Люди знают, что их голос обязательно будет учтен», — подчеркнул парламентарий.

Он уверен, что высокая активность демонстрирует заинтересованность населения в дальнейшем развитии республики.

«Люди хотят, чтобы в Республике Татарстан продолжалось спокойное динамично поступательное развитие», — считает он.

В Центре общественного наблюдения города Казани, расположенном в IT-парке, за ходом выборов каждый день следят около 80 наблюдателей: представителей политических партий, члены Общественной палаты РТ, приглашенные блогеры и потенциальные избиратели.

Как отметили наблюдатели Общественной палаты РТ, 2 764 избирательных участка в Республике Татарстан оснащены приборами видеонаблюдения. Всего в регионе установлено 1 145 камер и 1 619 видеорегистраторов.