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Шарафиев и Беляев открыли в Менделеевске мемориалы памяти героям СВО
В Менделеевском районе празднование Дня Победы начали с открытия мемориальных объектов на Аллеях памяти погибшим участникам спецоперации. Там были установлены арт-объекты «Голуби» как символы павших героев.
«Птицы, устремленные в небо, — солдаты, которые будут жить вечно в наших сердцах. Реализовал проект депутат районного совета Максим Николаевич Семенов, а изготовило объекты ООО „НИКО“. Спасибо за вклад в дело сохранения памяти», — отметил глава района Радмир Беляев.
В открытии объектов принял участие депутат Государственного Совета, участник СВО Эдуард Шарафиев. После открытия мемориалов участники высадили на кладбищах деревья в рамках акции «Сад памяти» в честь воинов.
В этом году в Менделеевске прошла масштабная реставрация аллеи Славы.
Концепция предполагает реконструкцию мемориальных зон, разграничение потоков и отделение рекреационной функции от мемориальной, объединение с другими территориями культурного кластера Менделеевска.
Также в Менделеевске прошло шествие к площади Вечного огня. Возглавил колонну 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев.
Фото: пресс-служба Менделеевского района.
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