В Менделеевском районе празднование Дня Победы начали с открытия мемориальных объектов на Аллеях памяти погибшим участникам спецоперации. Там были установлены арт-объекты «Голуби» как символы павших героев.

«Птицы, устремленные в небо, — солдаты, которые будут жить вечно в наших сердцах. Реализовал проект депутат районного совета Максим Николаевич Семенов, а изготовило объекты ООО „НИКО“. Спасибо за вклад в дело сохранения памяти», — отметил глава района Радмир Беляев.

В открытии объектов принял участие депутат Государственного Совета, участник СВО Эдуард Шарафиев. После открытия мемориалов участники высадили на кладбищах деревья в рамках акции «Сад памяти» в честь воинов.

В этом году в Менделеевске прошла масштабная реставрация аллеи Славы.

Концепция предполагает реконструкцию мемориальных зон, разграничение потоков и отделение рекреационной функции от мемориальной, объединение с другими территориями культурного кластера Менделеевска.

Также в Менделеевске прошло шествие к площади Вечного огня. Возглавил колонну 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.