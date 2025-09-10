Сарафаны, тюбетейки и этнокухня: жители 53 регионов познакомились с культурой родных мест

Фото: ТС «Пятёрочка»

На площадках «Центров местного сообщества» (ЦМС) прошли мероприятия в рамках Всероссийского соцпроекта «Родное место», который призван напомнить о ценности историко-культурного наследия городов и сёл, а также содействовать воспитанию любви к малой родине. В них приняли участие свыше 260 тысяч человек. Сам проект организован Общественной организацией восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» совместно с торговой сетью «Пятёрочка».

На протяжении нескольких месяцев в магазинах сети проходили краеведческие выставки, мастер-классы по народным промыслам и традиционным ремеслам, выступления творческих коллективов, игры, квесты, викторины, фестивали — всего более 300 событий в 53 регионах РФ. Проект стал частью программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой».

В каждом регионе организаторы старались придумать и предложить гостям что-то своё — особенное и уникальное. Впервые в России и Адыгее прошёл фестиваль дольменов — удивительное событие, организованное при поддержке Русского географического общества. Атмосферу праздника создавали ансамбль кавказских барабанов и цирковая студия. В Казани постоянный партнёр ЦМС, искусница Ольга Спиридонова, провела тренинг по украшению тюбетеек, а кулинар и дизайнер одежды Ислам Гаврилов в рамках гастрономического проекта «Попробуй Татарстан» показал, как приготовить трайфлы (слоёные десерты) в цветах флага родной республики.

Этнический колорит многонациональной Чувашии совместными усилиями передали местная библиотека и народный ансамбль «Ялкын»: для жителей Чебоксар были организованы выставка книг, посвященных истории и культуре республики, а также концерт вокальной музыки. В Великом Новгороде местная рукодельница Светлана Васильева провела для посетителей мастер-класс по изготовлению кокошников — и доказала, что этот традиционный женский головной убор может стать современным стильным аксессуаром.

Детей и взрослых в Хакасии обучали приготовлению конфет из талгана — традиционного блюда из ячменной муки, масла и мёда. А в Павловском Посаде организовали выставку работ местных мастеров, фольклорную программу с песнями под гармошку и даже костюмированную фотосессию в стиле крестьянского быта. Красноярские студенты в рамках летней практики сделали и разместили в одной из торговых точек сети интерактивную карту области и провели с ее помощью викторину на знание родного края.

Ключевым партнёром социального проекта «Родное место» стал «Том Сойер Фест» — общероссийское волонтёрское движение, занимающееся реставрацией старинных построек. Активисты фестиваля провели лекции и экскурсии, посвящённые особенностям региональной архитектуры, а также истории улиц и зданий.

«Мы всегда выступаем за новое перспективное сотрудничество — особенно с теми, с кем у нас совпадают интересы. Данный проект «Центров местного сообщества» — это про то, как учиться ценить место, где ты живешь. Как решать экологические проблемы, как «читать» архитектуру, как помогать друг другу. Для нас ценность любого подобного мероприятия — это вовлечение людей, возможность показать, что существует много социальных инициатив, в которых можно принять участие. Таким является и фестиваль «Том Сойер Фест». И я точно знаю, что теперь амбассадоров нашего фестиваля стало чуточку больше. А завтра они расскажут о нас своим друзьям и знакомым. И для нас это уже немало», — отметила Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест - Наследие».

«Любовь к месту, где мы живем, уважение к истории и традициям своей малой родины — это очень естественные чувства. Это то, что объединяет нас всех — людей разных поколений, разного опыта, разных профессий и интересов. И проявляться эта любовь тоже может по-разному — заботой об экологическом благополучии родного края, изучением его культурного наследия, участием в благоустройстве своего района или даже просто интересом к особенностям национальной кухни. Неудивительно, что проект нашел такой горячий отклик и у наших партнёров, и у гостей магазинов — эта тема по-своему близка каждому», — прокомментировала Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

Проект «Центры местного сообщества» реализуется с 2021 года в партнёрстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории».