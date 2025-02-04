Шарабутдин Магомедов выпал из топ-15 рейтинга UFC после поражения Пейджу

Фото: ufc.ru

Промоушен UFC обновил рейтинги своих бойцов после турнира UFC Fight Night 250, который прошел в ночь с 1 на 2 февраля в Саудовской Аравии.

Согласно обновленному рейтингу, Шарабутдин Магомедов покинул топ-15 бойцов средней весовой категории (84 кг). Также обновление коснулось и другого россиянина – Романа Копылова, который поднялся в рейтинге среднего веса на 14-е место.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет уступил англичанину Майклу Пейджу единогласным решением судей. Это поражение стало первым для Шарабутдина в профессиональной карьереж. В данный момент его статистика составляет 15-0-1.