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На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2025 14:01

Шарабутдин Магомедов выпал из топ-15 рейтинга UFC после поражения Пейджу

Шарабутдин Магомедов выпал из топ-15 рейтинга UFC после поражения Пейджу
Фото: ufc.ru

Промоушен UFC обновил рейтинги своих бойцов после турнира UFC Fight Night 250, который прошел в ночь с 1 на 2 февраля в Саудовской Аравии.

Согласно обновленному рейтингу, Шарабутдин Магомедов покинул топ-15 бойцов средней весовой категории (84 кг). Также обновление коснулось и другого россиянина – Романа Копылова, который поднялся в рейтинге среднего веса на 14-е место.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет уступил англичанину Майклу Пейджу единогласным решением судей. Это поражение стало первым для Шарабутдина в профессиональной карьереж. В данный момент его статистика составляет 15-0-1.

#MMA #спорт
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