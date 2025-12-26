Шапша предложил размещать цифровые портфолио выпускников СПО на платформе «Работа России»

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил с инициативой размещать цифровые портфолио выпускников средних профессиональных образовательных учреждений на платформе «Работа России». Предложение прозвучало на заседании Госсовета, посвященном вопросам подготовки кадров для экономики страны.

По его словам, такая мера позволит работодателям получить более полное представление о профессиональных навыках и достижениях молодых специалистов и упростит их трудоустройство. Он отметил, что цифровое портфолио даст возможность продемонстрировать «весь спектр знаний, квалификации и достижений ребят».

Отдельно губернатор остановился на вопросе повышения престижа рабочих профессий. Он напомнил, что конкурс «Лучший по профессии» в этом году собрал почти 2 тыс. участников по 20 специальностям, и предложил закреплять результаты подобных достижений на уровне официальных документов об образовании.

«Предлагаем отражать сведения о победах в таких конкурсах, в чемпионатах и в результатах демонстрационного экзамена непосредственно в дипломах выпускников СПО. Это очень важно для наших работодателей», – заявил Шапша, его слова приводит ТАСС.