Сапбордистов предложили штрафовать за катание без спасательных средств

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина обратилась к руководителю МЧС Александру Куренкову с просьбой выразить позицию ведомства относительно возможности введения административной ответственности за использование сапбордов без спасательных средств, передает ТАСС.

Школкина отметила, что сапсерфинг, который представляет собой катание на надувных досках по воде, быстро приобретает популярность среди россиян благодаря своей доступности и простоте управления. Однако, она акцентировала внимание на том, что люди, находящиеся на сапбордах, могут оказаться близко к пассажирским или грузовым судам, что нередко создает препятствия для судоходства и может привести к гибели самих сапбордистов, поскольку они часто не пользуются индивидуальными спасательными средствами.

Как добавила Надежда Школкина, нынешний приказ МЧС предусматривает использование индивидуальных спасательных средств только для тех, кто катается на гидроциклах или буксируемых малыми судами устройствах, таких как водные лыжи или вейкборды. В то же время, она подчеркнула, что сапборды не относятся ни к одной из этих категорий. Помимо этого, отсутствует законодательное определение понятия «сапборд» и обязанность использовать индивидуальные спасательные средства при его использовании.



Школкина считает необходимым включить понятие «сапборд» в законодательную базу, а также установить обязательность использования индивидуальных спасательных средств при нахождении на сапборде и ввести административную ответственность за использование сапборда без спасательных средств.