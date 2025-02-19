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На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2025 15:19

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
Фото: rubin-kazan.ru

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов благодаря снятию соперника с турнира.

Команда Слуцкого заняла восьмое место в таблице, последнее для получения путевки в плей-офф. Однако сегодня конкуренты могли обойти «Шанхай Шэньхуа», если бы победили в своих матчах. К счастью для команды Слуцкого, «Шаньдун Тайшань» не смог набрать состав на игру последнего тура, из-за чего матч был отменен, а сам клуб сняли с турнира.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» гарантировал себе место в топ-8 и попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, Леонид Слуцкий тренировал «Рубин» с 2019 по 2022 годы. Под его руководством казанцы сумели занять четвертое место в сезоне 2020/21, а в сезоне 2021/22 вылетели в Первую Лигу.

#леонид слуцкий #фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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